Альтернативы - BuildShip
Appsmith
appsmith.com
Перестаньте работать с данными, искать идеальную библиотеку React и писать код с нуля. Создавайте внутренние инструменты в 10 раз быстрее с помощью Appsmith.
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura предоставляет вам мгновенные API-интерфейсы GraphQL и REST для новых и существующих источников данных. Подключите Hasura к своим данным и получите API менее чем за минуту.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI — один из немногих облачных инструментов без кода для создания REST API. Он позволяет разработчикам мгновенно создавать API-интерфейсы RESTful из любого источника данных, устраняя необходимость внутренней разработки современных мобильных, веб-приложений и приложений Интернета вещей.
Syncloop
syncloop.com
Syncloop — это платформа разработки визуальных API, которая помогает разработчикам создавать API быстрее и проще. Он поддерживает различные функции, такие как базовые модули, задания cron, продвижение сборок, совместную работу в команде, службы-оболочки и облачные среды. Syncloop также предлагает ра...
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI — это платформа без кода для создания серверной части без кода и без настройки на базе искусственного интеллекта. С Koxy AI вы получаете облачный бессерверный бэкэнд, обслуживаемый на периферии из 35 регионов мира, базу данных Koxy (на основе JSON) с неограниченным хранилищем, конструктор AP...
Jetic
jetic.io
Jetic — это облачная платформа интеграции API и приложений на базе Apache Camel, позволяющая разработчикам разрабатывать, доставлять и поддерживать масштабируемые API и интеграции.