Альтернативы - BuildFire

Shopney

shopney.co

Shopney — лучший конструктор мобильных приложений для брендов Shopify и Shopify Plus. Благодаря простому редактору дизайна с возможностью перетаскивания вы можете преобразовать свой магазин Shopify в мобильные приложения для iOS и Android. Он имеет уникальные функции, такие как параметры темы и чат ...