Альтернативы - BuildBee
Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad — это бесплатное и простое в использовании приложение для 3D-проектирования, электроники и кодирования.
Onshape
onshape.com
Войти/Войти в Onshape — современную CAD-систему, используемую тысячами компаний по всему миру.
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint — это быстрый веб-интерфейс для вашего 3D-принтера.
SelfCAD
selfcad.com
Проблема: программное обеспечение 3D профессионального уровня сложно освоить, а программное обеспечение начального уровня работает медленно и ограничено. И обоим им требуется несколько программ для выполнения работы по 3D-печати. Решение SelfCAD предлагает возможности профессионального уровня, легко...
Jiga
jiga.io
Синхронизируйте своих поставщиков со стеком коммуникаций вашей организации. Автоматизируйте запросы предложений, заказы на покупку и отслеживание статуса заказов.
Altair One
altairone.com
Altair One™ предлагает динамический совместный доступ к технологиям моделирования и анализа данных, а также масштабируемым высокопроизводительным вычислениям и облачным ресурсам — и все это в одном месте.
Fictiv
fictiv.com
Fictiv — это операционная система для индивидуального производства, которая позволяет быстрее, проще и эффективнее искать и поставлять механические детали. Наша интеллектуальная система, поддерживаемая лучшими в своем классе специалистами по операциям, организует сеть тщательно проверенных и управля...
Shapeways
shapeways.com
Shapeways — это ведущая платформа, переопределяющая создание продуктов посредством услуг по проектированию, производству и продаже с использованием 3D-печати.