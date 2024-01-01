BuildBee

BuildBee

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Веб-сайт: buildbee.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Облачное программное обеспечение для резки и контроля с интегрированной средой блочного кодирования, базовыми функциями моделирования, такими как генератор форм для печенья и генератор литофана, а также оптимизированный рабочий процесс. Он имеет отличные функции, такие как инструмент автоматического восстановления поврежденных файлов, инструмент разделения для разбиения больших моделей на части для печати (с автоматически генерируемыми соединителями), подробный просмотрщик G-кода, обратная связь с видеокамеры в реальном времени и организация очереди заданий. Он использует машинное обучение, чтобы дать рекомендации по «печати» каждой модели. Рабочий процесс очень прост и легок в освоении, но при этом имеет возможность детального управления настройками. Он дает очень хорошие и стабильные результаты печати и работает с большинством принтеров FFF и некоторыми соглашениями об уровне обслуживания. Он идеально подходит для домашнего, образовательного или корпоративного использования благодаря инструментам управления автопарком и группами, а также возможности полностью удаленного подключения или подключения к рабочему столу. Настройте принтер один раз, а затем запускайте и контролируйте его удаленно из приложения Android или любого браузера.
Категории:
Photography & Graphics
Программное обеспечение для 3D-печати

Веб-сайт: buildbee.com

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