BugBug

BugBug

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Веб-сайт: bugbug.io

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BugBug — это решение для автоматизации тестирования с минимальным количеством кода для тестировщиков, тестировщиков, разработчиков и менеджеров по продуктам. Он предлагает полную автоматизацию сквозного тестирования веб-сайтов и веб-приложений. Этот инструмент позволяет пользователям автоматизировать регрессионные тесты и сократить расходы, обычно связанные с ИТ-инфраструктурой. Его интуитивно понятный интерфейс записи и простой пользовательский интерфейс позволяют пользователям создавать автоматические тесты менее чем за 5 минут. План Freemium предлагает неограниченное количество локальных тестовых запусков и неограниченное количество пользователей. BugBug предоставляет вам расширенные функции, которые вы можете использовать, когда они вам нужны: запускайте собственный JavaScript, создавайте пользовательские переменные, используйте автоматические переключатели, интеллектуальное ожидание, интеллектуальное нажатие и прокрутку и многое другое. Ускорьте весь процесс тестирования с помощью BugBug!
Категории:
Software Development
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: bugbug.io

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Альтернативы

Postman Web

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postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

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Userfeel

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Browserling

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GetWhy

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UserZoom

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Rainforest QA

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