Broadvoice Cloud PBX

Broadvoice Cloud PBX

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Веб-сайт: broadvoice.com

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Broadvoice упрощает связь для малого и среднего бизнеса (SMB), объединяя мощную облачную АТС, UC и функции совместной работы с виртуальным колл-центром в одной отмеченной наградами платформе унифицированных коммуникаций как услуги (UCaaS), которая предоставляет функции корпоративного класса по доступным ценам. Платформа подключена к безопасной резервной сети и хостинговой инфраструктуре Broadvoice, что позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса безопасно подключаться к клиентам в любое время, в любом месте и с любого устройства. Broadvoice входит в список Deloitte Technology Fast 500 и Inc. 500 самых быстрорастущих частных компаний в Америке.
Категории:
Business
VoIP-провайдеры

Веб-сайт: broadvoice.com

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