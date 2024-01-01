Broadcast — это инструмент на базе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в управлении собраниями. Он направлен на оптимизацию процесса за счет записи заметок совещаний, отслеживания решений и автоматизации последующих задач. Этот инструмент помогает сократить административные задачи, позволяя менеджерам более эффективно сосредоточиться на управлении своими командами. Пользователи высоко оценили этот инструмент за точные сводки встреч и возможность быстро вернуться к предыдущим встречам. Broadcast предназначен для продуктовых команд и легко интегрируется с существующими рабочими процессами. Он направлен на устранение разрыва между встречами и инструментами разработки продуктов. Кроме того, этот инструмент предлагает рекомендации по передовому опыту, адаптированные к потребностям вашей команды и в зависимости от типа собрания, например «Планирование спринта», «один на один» или «Ретро». Чтобы сэкономить время, Broadcast еженедельно отправляет автоматические отчеты о встречах. Инструмент обобщает заметки совещаний с помощью искусственного интеллекта, которыми можно поделиться с командой. Кроме того, он может синхронизировать элементы действий с вашими инструментами одним щелчком мыши. Вещание также уделяет приоритетное внимание прозрачности, а в сводках заложена объяснимость, позволяющая понять, как были сделаны выводы. Он централизует все ваши встречи, обеспечивая легкий доступ и просмотр. Доступны стенограммы встреч, а также история принятых решений. Чтобы обеспечить безопасность данных, Broadcast обязуется удалять необработанные записи через 90 дней, сохраняя при этом резюме. В 2024 году компания планирует получить сертификат контроля сервисной организации 2-го типа, подтверждающий ее приверженность обеспечению безопасности пользовательских данных.

Веб-сайт: withbroadcast.com

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