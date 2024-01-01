Brite

Brite

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: britebenefits.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Программное обеспечение, которое помогает сотрудникам выбирать льготы для сотрудников. Выгодное образование — быстрое, простое и эффективное. Повысьте вовлеченность сотрудников в преимущества с помощью общедоступных, простых в создании цифровых руководств по льготам, оснащенных мощными инструментами поддержки принятия решений.

Веб-сайт: britebenefits.com

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