Альтернативы - BrioHR
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects — это облачное программное обеспечение для управления проектами, имеющее более 200 000 клиентов по всему миру. Это помогает вам планировать свои проекты и выполнять их с совершенством. С помощью Projects вы можете легко назначать задачи, эффективно общаться как со своей командой, так и...
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — это мобильное приложение для управления персоналом, включающее надежный набор инструментов, призванных помочь организациям с нерабочими командами улучшить коммуникацию, удержать персонал и повысить операционную эффективность. Connecteam позволяет менеджерам перевести свои бизнес-процесс...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...
Zoho People
zoho.com
Создан для создания более счастливой рабочей силы. Мы заботимся о ваших HR-процессах, пока вы заботитесь о своих сотрудниках. У нас есть все: от найма, адаптации и управления посещаемостью до учета рабочего времени и оценки.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, уп...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Clockify
clockify.me
Самый популярный трекер свободного времени для команд Clockify помогает предприятиям любого размера, цифровым агентствам, неправительственным организациям и образовательным учреждениям отслеживать продуктивность и оплачиваемое рабочее время в рамках проектов. Платформа позволяет менеджерам указывать...
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...
Toggl Track
toggl.com
Toggl Track (ранее Toggl) — это приложение для отслеживания времени, управляемое компанией Toggl OÜ со штаб-квартирой в Таллинне, Эстония, которое предлагает онлайн-услуги отслеживания времени и отчетности через свой веб-сайт, а также мобильные и настольные приложения. Toggl Track отслеживает блок...
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отс...
Homebase
joinhomebase.com
Более 100 000 малых (но мощных) предприятий используют Homebase для управления своими почасовыми командами с помощью планирования сотрудников, учета рабочего времени и многого другого.
Gusto
gusto.com
Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое друго...
Jibble
jibble.io
Простое управление временем и посещаемостью для команд. Сотрудники могут отслеживать приход (или, как мы говорим, вход и выход) и уход с помощью веб-браузера, мобильного телефона или специальных часов с помощью iPad или планшета Android. В Slack и Microsoft Teams есть даже умный бот. Рабочее время т...
ZingHR
zinghr.com
ZingHR является движущей силой, которая помогает организациям выйти за рамки автоматизации и предоставить решение, которое может напрямую повлиять на бизнес-результаты и улучшить качество обслуживания сотрудников. ZingHR стремится к подходу, ориентированному на сотрудников и ориентированному на моби...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудник...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, — это простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции дизайна, что дела...
Harvest
getharvest.com
Harvest позволяет легко отслеживать время, получать информацию о прошлых проектах и получать оплату за свою работу. Специальные приложения и интеграция с популярными инструментами, такими как Asana и Slack, позволяют Harvest вписаться в рабочий процесс вашей команды. Широкий выбор визуальных отчет...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерского учета и выставления счетов, которая экономит ваше время, автоматизирует работу администратора, обеспечивает порядок в ваших книгах и делает ваш бизнес профессиональным. FreshBooks считает, что ведение финансового учета должно быть простым и быстры...
Insightful
insightful.io
Insightful — это программное обеспечение для анализа рабочей силы и повышения производительности, которое помогает вам работать более информированно, используя полезную информацию о данных. Поймите, как ваша команда работает лучше всего, и повысьте производительность с помощью мониторинга производит...
Zoho Recruit
zoho.com
Быстрее нанимают, лучше нанимают. Zoho Recruit — это облачная система отслеживания кандидатов, созданная для предоставления разнообразных комплексных решений по найму кадровых агентств, корпоративных HR-специалистов и временной рабочей силы. С нашим интуитивно понятным программным обеспечением для ...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам дости...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты упра...