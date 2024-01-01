Альтернативы - BrightTALK

Whova

Whova

whova.com

Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Откройте для себя платформу для виртуальных саммитов, онлайн-конференций и гибридных мероприятий. Создан для взаимодействия с помощью индивидуального опыта. Попробуй бесплатно!

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Проводите свои мероприятия умнее и лучше. Zoho Backstage — это программное обеспечение для управления мероприятиями, которое позволяет организаторам мероприятий планировать и проводить конференции, встречи и презентации продуктов с большей эффективностью и результативностью.

ON24

ON24

on24.com

Лучшая платформа цифрового опыта для создания и проведения профессиональных, насыщенных данными и полностью фирменных аудио- и видеовебинаров в реальном времени с использованием ON24 Webcast Elite.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo — самое любимое программное обеспечение для проведения мероприятий в мире. Наша платформа дает возможность каждому организатору, маркетологу, экспоненту и участнику раскрыть потенциал событий.

Liveform

Liveform

livestorm.co

Livestorm предоставляет простое программное обеспечение для видеосвязи для бизнеса. Проводите вебинары в прямом эфире, в предварительной записи или в автоматическом режиме, с легкостью создавайте онлайн-встречи и присоединяйтесь к ним.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...

Run The World

Run The World

runtheworld.today

Run The World помогает вам проводить виртуальные конференции, беседы и счастливые часы. Создавайте увлекательные онлайн-мероприятия для обучения, налаживания связей и создания сообщества. Начните бесплатно!

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о важных соб...

Eventify

Eventify

eventify.io

Универсальная технология для проведения мероприятий Eventify максимизирует экономию, привлекает спонсоров и экспонентов, а также повышает вовлеченность посетителей, налаживание связей и удовлетворенность!

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla позволяет настраивать индивидуальные формы регистрации, отправлять приглашения по электронной почте и управлять отменой в одном месте. Участники мероприятия могут зарегистрироваться онлайн и совершать безопасные онлайн-платежи.

Remo

Remo

remo.co

Воплотите в жизнь подлинные онлайн-опыты с помощью Remo. ✓ Мероприятия всех типов ✓ Интерактивный контент ✓ Спонсорские баннеры ✓ Увеличение вашей вовлеченности в 4 раза.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast — это специализированная платформа для B2B-мероприятий, которая преобразует маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных B2B-маркетологов из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышени...

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Проводите более разумные выставки и конференции без головной боли Swapcard — это простая в использовании платформа для регистрации и взаимодействия, созданная для увеличения доходов от ваших мероприятий.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Создавайте красивые виртуальные мероприятия, конференции, курсы и многое другое, чтобы взаимодействовать со своей аудиторией и расширять свое сообщество с помощью маркетинга на основе событий.

Swoogo

Swoogo

swoogo.events

Swoogo — это удобная платформа для управления мероприятиями, которая помогает объединять людей из любой точки мира, делая акцент на простоте, функциональности и истинном духе «сделай сам». Суперсила Swoogo — оптимизация организационных аспектов любого типа мероприятий: от регистрации и планирования ...

RegFox

RegFox

regfox.com

Регистрация событий RegFox делает больше и стоит меньше. Нашей платформе управления мероприятиями доверяют более 50 000 мероприятий. Начните бесплатно сегодня.

Watchity

Watchity

watchity.com

Watchity — это наиболее полная корпоративная видеоплатформа для создания профессионально выглядящего аудиовизуального контента и онлайн-мероприятий с отличным визуальным и интерактивным опытом, который поможет вам выделиться среди остальных, максимально увеличить вовлеченность аудитории и улучшить р...

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Комната отдыха — это следующая эволюция цифрового сотрудничества и взаимодействия — полностью настраиваемая 3D-среда, созданная с учетом всех ваших виртуальных требований. Новый мир работы — это не ад 2D-видеоконференций, в котором вы оказались. Это захватывающий цифровой опыт, который расширяет воз...

Tikkl

Tikkl

tikkl.com

Наслаждайтесь захватывающим опытом событий со всего мира, лично или виртуально. ИЛИ проведите собственное незабываемое мероприятие с помощью нашего мощного решения «Сделай сам», которое повысит посещаемость и доход. Теперь с ИИ.

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop — это настоящая комплексная платформа для локального, виртуального и гибридного управления событиями и взаимодействия. PheedLoop поддерживает все: от встроенной потоковой передачи, виртуальных выставочных залов, печати бейджей, регистрации, синхронизированных порталов докладчиков/экспонент...

Balloon

Balloon

balloon.app

Платформа, поддерживаемая исследованиями, которая раскрывает идеи и отзывы, устраняя групповое мышление и усиливая голоса. Сократите время встреч на 70%.

EventLive

EventLive

eventlive.pro

EventLive — это универсальное приложение для потокового вещания и платформа для мероприятий. Оно позволяет пользователям выходить в эфир со своих смартфонов или профессионального оборудования и приглашать гостей присоединиться с любого устройства. Это работает в любой стране. Ограничений на количест...

Connect My Event

Connect My Event

connectmyevent.com

Полностью настраиваемая платформа для проведения виртуальных и гибридных мероприятий. Каким бы ни было ваше мероприятие, независимо от того, велика или мала ваша аудитория, организуйте его по-своему и организуйте его без проблем. Конференции, живые выступления, презентации, выставки, выставки, прямы...

StreamCart

StreamCart

streamcart.com

StreamCart — это универсальная коммуникационная платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает вам управлять вебинарами, видеоконференциями, виртуальными мероприятиями, регистрацией событий на месте, интерактивным взаимодействием и многим другим.

Virbela

Virbela

virbela.com

Virbela создает увлекательные виртуальные миры для удаленной работы, обучения и проведения мероприятий. Миссия Virbela, основанной в 2012 году командой поведенческих психологов, — помогать организациям и людям процветать в отдаленном будущем. Благодаря иммерсивным 3D-пространствам, обеспечивающим гл...

streamGo

streamGo

streamgo.events

Мы хотим быть другими. Мы запустили StreamGo, чтобы сделать онлайн-мероприятия лучше. Лучше для брендов и лучше для посетителей. Долгое время онлайн-мероприятия означали, что докладчикам приходилось тратить больше времени на изучение систем, чем на изучение их контента. Посетителям придется загрузит...

ExpoSim

ExpoSim

exposim.io

ExpoSim — это инновационная виртуальная платформа для проведения мероприятий с интерактивными функциями, которые помогут вам проводить увлекательные мероприятия. Благодаря настраиваемым виртуальным 3D-стендам, живому чату и видео, а также подробным отчетам о взаимодействии с посетителями, ExpoSim ид...

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