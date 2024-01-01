Альтернативы - BrightTALK
Whova
whova.com
Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
Airmeet
airmeet.com
Откройте для себя платформу для виртуальных саммитов, онлайн-конференций и гибридных мероприятий. Создан для взаимодействия с помощью индивидуального опыта. Попробуй бесплатно!
Zoho Backstage
zoho.com
Проводите свои мероприятия умнее и лучше. Zoho Backstage — это программное обеспечение для управления мероприятиями, которое позволяет организаторам мероприятий планировать и проводить конференции, встречи и презентации продуктов с большей эффективностью и результативностью.
ON24
on24.com
Лучшая платформа цифрового опыта для создания и проведения профессиональных, насыщенных данными и полностью фирменных аудио- и видеовебинаров в реальном времени с использованием ON24 Webcast Elite.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — самое любимое программное обеспечение для проведения мероприятий в мире. Наша платформа дает возможность каждому организатору, маркетологу, экспоненту и участнику раскрыть потенциал событий.
Liveform
livestorm.co
Livestorm предоставляет простое программное обеспечение для видеосвязи для бизнеса. Проводите вебинары в прямом эфире, в предварительной записи или в автоматическом режиме, с легкостью создавайте онлайн-встречи и присоединяйтесь к ним.
BigMarker
bigmarker.com
Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...
Run The World
runtheworld.today
Run The World помогает вам проводить виртуальные конференции, беседы и счастливые часы. Создавайте увлекательные онлайн-мероприятия для обучения, налаживания связей и создания сообщества. Начните бесплатно!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о важных соб...
Eventify
eventify.io
Универсальная технология для проведения мероприятий Eventify максимизирует экономию, привлекает спонсоров и экспонентов, а также повышает вовлеченность посетителей, налаживание связей и удовлетворенность!
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla позволяет настраивать индивидуальные формы регистрации, отправлять приглашения по электронной почте и управлять отменой в одном месте. Участники мероприятия могут зарегистрироваться онлайн и совершать безопасные онлайн-платежи.
Remo
remo.co
Воплотите в жизнь подлинные онлайн-опыты с помощью Remo. ✓ Мероприятия всех типов ✓ Интерактивный контент ✓ Спонсорские баннеры ✓ Увеличение вашей вовлеченности в 4 раза.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-мероприятий, которая преобразует маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных B2B-маркетологов из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышени...
Swapcard
swapcard.com
Проводите более разумные выставки и конференции без головной боли Swapcard — это простая в использовании платформа для регистрации и взаимодействия, созданная для увеличения доходов от ваших мероприятий.
HeySummit
heysummit.com
Создавайте красивые виртуальные мероприятия, конференции, курсы и многое другое, чтобы взаимодействовать со своей аудиторией и расширять свое сообщество с помощью маркетинга на основе событий.
Swoogo
swoogo.events
Swoogo — это удобная платформа для управления мероприятиями, которая помогает объединять людей из любой точки мира, делая акцент на простоте, функциональности и истинном духе «сделай сам». Суперсила Swoogo — оптимизация организационных аспектов любого типа мероприятий: от регистрации и планирования ...
RegFox
regfox.com
Регистрация событий RegFox делает больше и стоит меньше. Нашей платформе управления мероприятиями доверяют более 50 000 мероприятий. Начните бесплатно сегодня.
Watchity
watchity.com
Watchity — это наиболее полная корпоративная видеоплатформа для создания профессионально выглядящего аудиовизуального контента и онлайн-мероприятий с отличным визуальным и интерактивным опытом, который поможет вам выделиться среди остальных, максимально увеличить вовлеченность аудитории и улучшить р...
Breakroom
breakroom.net
Комната отдыха — это следующая эволюция цифрового сотрудничества и взаимодействия — полностью настраиваемая 3D-среда, созданная с учетом всех ваших виртуальных требований. Новый мир работы — это не ад 2D-видеоконференций, в котором вы оказались. Это захватывающий цифровой опыт, который расширяет воз...
Tikkl
tikkl.com
Наслаждайтесь захватывающим опытом событий со всего мира, лично или виртуально. ИЛИ проведите собственное незабываемое мероприятие с помощью нашего мощного решения «Сделай сам», которое повысит посещаемость и доход. Теперь с ИИ.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — это настоящая комплексная платформа для локального, виртуального и гибридного управления событиями и взаимодействия. PheedLoop поддерживает все: от встроенной потоковой передачи, виртуальных выставочных залов, печати бейджей, регистрации, синхронизированных порталов докладчиков/экспонент...
Balloon
balloon.app
Платформа, поддерживаемая исследованиями, которая раскрывает идеи и отзывы, устраняя групповое мышление и усиливая голоса. Сократите время встреч на 70%.
EventLive
eventlive.pro
EventLive — это универсальное приложение для потокового вещания и платформа для мероприятий. Оно позволяет пользователям выходить в эфир со своих смартфонов или профессионального оборудования и приглашать гостей присоединиться с любого устройства. Это работает в любой стране. Ограничений на количест...
Connect My Event
connectmyevent.com
Полностью настраиваемая платформа для проведения виртуальных и гибридных мероприятий. Каким бы ни было ваше мероприятие, независимо от того, велика или мала ваша аудитория, организуйте его по-своему и организуйте его без проблем. Конференции, живые выступления, презентации, выставки, выставки, прямы...
StreamCart
streamcart.com
StreamCart — это универсальная коммуникационная платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает вам управлять вебинарами, видеоконференциями, виртуальными мероприятиями, регистрацией событий на месте, интерактивным взаимодействием и многим другим.
Virbela
virbela.com
Virbela создает увлекательные виртуальные миры для удаленной работы, обучения и проведения мероприятий. Миссия Virbela, основанной в 2012 году командой поведенческих психологов, — помогать организациям и людям процветать в отдаленном будущем. Благодаря иммерсивным 3D-пространствам, обеспечивающим гл...
streamGo
streamgo.events
Мы хотим быть другими. Мы запустили StreamGo, чтобы сделать онлайн-мероприятия лучше. Лучше для брендов и лучше для посетителей. Долгое время онлайн-мероприятия означали, что докладчикам приходилось тратить больше времени на изучение систем, чем на изучение их контента. Посетителям придется загрузит...
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim — это инновационная виртуальная платформа для проведения мероприятий с интерактивными функциями, которые помогут вам проводить увлекательные мероприятия. Благодаря настраиваемым виртуальным 3D-стендам, живому чату и видео, а также подробным отчетам о взаимодействии с посетителями, ExpoSim ид...