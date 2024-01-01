Альтернативы - Brightspot
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint — это веб-платформа для совместной работы, интегрируемая с Microsoft Office. Запущенная в 2001 году, SharePoint в основном продается как система управления и хранения документов, но продукт обладает широкими возможностями настройки, и его использование существенно различается в разных орг...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
Workvivo
workvivo.com
Вовлекайте, вовлекайте и легко связывайте свою компанию с Workvivo™. Программное обеспечение для вовлечения сотрудников, созданное для развития богатой корпоративной культуры. Забронируйте демо здесь!
Softr Studio
softr.io
Softr превращает ваши данные Airtable в красивый и мощный веб-сайт, веб-приложение или клиентский портал. Выберите шаблон или начните с нуля.
Speakap
speakap.com
Ваш централизованный внутренний коммуникационный центр для подключения, обучения и вовлечения рассредоточенных сотрудников, когда это наиболее важно.
Happeo
happeo.com
Интранет для пользователей Google Workspace (G Suite) для улучшения общения, совместной работы и повышения производительности на работе. Ускорьте обмен знаниями и вовлеките свою команду прямо сейчас!
Jostle
jostle.us
Простое облачное решение для интрасети Jostle; интранет нового поколения, который повышает вовлеченность сотрудников и внутренние коммуникации.
Process Street
process.st
Программное обеспечение для контрольных списков и рабочих процессов для бизнеса. Создавайте повторяющиеся процессы и стандартные рабочие процедуры за считанные секунды. Начните бесплатно.
Tixio
tixio.io
Ускорьте свою командную работу с помощью индивидуального рабочего пространства. Добавляйте информационные панели, вики, файлы и многое другое! Оптимизируйте рабочий процесс с помощью управления задачами и командных бесед.
Assembly
joinassembly.com
Сборка — это платформа для вовлечения, согласования и повышения производительности сотрудников. С помощью Ассамблеи ваша команда и/или компания поднимет планку признания, что поможет привлечь, удержать и мотивировать членов команды.
Motivosity
motivosity.com
Самая гибкая структура ценообразования. Доступно для малого и среднего бизнеса, отлично подходит для компании любого размера. Нам доверяют тысячи пользователей. Получите бесплатную демо-версию сегодня!
LumApps
lumapps.com
LumApps — это платформа для взаимодействия с сотрудниками, которая обеспечивает каждому сотруднику персонализированное общение, независимо от его местоположения и языка, и дает им возможность выполнять свою работу максимально эффективно.
Haiilo
haiilo.com
Задействуйте свою трансформацию и своих людей. Найдите и активируйте триггеры вовлеченности сотрудников в своей команде для успешной трансформации — за 10 минут в неделю.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps объединяет интранет, общение и обучение в единую платформу, устраняя разрыв между настольными и нерабочими сотрудниками.
Convo
convo.com
Convo — это универсальный инструмент для совместной работы и общения. Это просто и предлагает все необходимое для совместной работы быстро развивающейся команды.
Talkspirit
talkspirit.com
Работайте по-другому. Довольно просто. Talkspirit упрощает обмен информацией, активизирует обмены и оптимизирует работу с помощью универсальной платформы для совместной работы.
Simpplr
simpplr.com
Преобразуйте внутренние коммуникации с помощью программного обеспечения для интрасети. Узнайте, как Simpplr объединяет и привлекает сотрудников для повышения производительности и удержания сотрудников.
Samepage
samepage.io
Войдите в Samepage и сотрудничайте со своей командой в режиме реального времени. Общайтесь, делитесь файлами, назначайте задачи, управляйте проектами и многое другое.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов к...
Clinked
clinked.com
Клиентский портал Clinked — ведущее программное обеспечение для онлайн-сотрудничества. Безопасный, мобильный и легко настраиваемый. Делитесь файлами, общайтесь и управляйте проектами с легкостью.
Octonius
octonius.com
Попрощайтесь с хаосом и головной болью электронной почты. Octonius — это универсальная платформа управления работой, необходимая вашим командам для совместной работы, выполнения задач и более быстрого достижения результатов. Работайте вместе умнее, а не усерднее.
Groupsite
groupsite.com
Постройте свое сообщество правильно. Сайт группы позволяет вашей группе общаться, сотрудничать и создавать сети для реализации вашей миссии, организации, дела или компании. Групповые сайты являются модульными, настраиваемыми, мобильными и привлекательными. Групповые сайты включают в себя: - Обсужден...
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 — это расширение для SharePoint, содержащее библиотеку настраиваемых веб-частей и готовых к использованию инструментов. Он упрощает процесс разработки цифровых рабочих мест, экономит время пользователей за счет устранения необходимости сложного кодирования и длительных процессов разрабо...
The Lean Way
theleanway.net
Lean Way предлагает привлекательную платформу, позволяющую вам и вашей команде использовать больше возможностей для улучшения, отслеживать ход каждого улучшения и выявлять любые узкие места в этом процессе. Lean Way не только поможет вам использовать больше возможностей; это также поможет вам реализ...
Bisner
bisner.com
Расширьте возможности более тесного сотрудничества, надежных отношений и динамичного общения — и все это на одной гибкой платформе. Держите всех на связи и создавайте динамичное сообщество.
Workrede
workrede.com
Доказано, что приложение Red e App создает полезные, содержательные и эффективные связи с вашими сотрудниками, не работающими на рабочем месте.
Papyrs
papyrs.com
Создайте красивый вики-сайт или интранет-сайт с помощью перетаскивания или уценки. Легко делитесь знаниями внутри своей команды или компании.
Engynn
engynn-intranet.com
Интранет, который вам понравится. Ищете простое и социальное программное обеспечение для внутренней сети компании? Ваш поиск в интрасети заканчивается здесь! Начните работу с бесплатной пробной версии за две минуты и узнайте, почему компании по всему миру доверяют программному обеспечению Engynn для...