Альтернативы - Brightpearl
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365 — единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (ранее QuickBooks Time, TSheets Time Tracker) — это облачное приложение для отслеживания времени и планирования, которое позволяет вашим сотрудникам отслеживать приходы и уходы с рабочего места с помощью устройств, которые у них уже есть в карманах.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Получите твердое начало. QuickBooks Self-Employed предоставляет начинающим предпринимателям и малому бизнесу функции, необходимые для продвижения вперед.
Deskera
deskera.com
Deskera — это отмеченная наградами интегрированная платформа, которая позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса быстрее масштабироваться с использованием меньшего количества инструментов. От магазинов повседневного спроса до производственных предприятий сотни тысяч малых и средних предприятий...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — это гибкая и масштабируемая финансовая платформа, предоставляющая широкие возможности бухгалтерского учета тысячам компаний по всему миру. Sage Intacct предоставляет любому бухгалтерскому отделу или финансовому отделу ряд основных бухгалтерских приложений, таких как главная книга, кре...
ECOUNT ERP
ecount.com
С 1999 года Ecount Inc. продолжает предлагать одно из самых доступных и настраиваемых облачных решений для планирования ресурсов предприятия (ERP) на рынке. Предоставляя полностью интегрированную и надежную систему управления данными, Ecount ERP помогла более чем 20 000 компаниям малого и среднего б...
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite — это облачное программное обеспечение для управления бизнесом, ориентированное на простоту, функциональность и настройку. Полный контроль над вашими покупками, продажами, запасами, финансами и расходами. Управляйте всей своей повседневной деловой деятельностью в одном месте. Идеально подхо...
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM — это современный пакет программного обеспечения, который помогает управлять деятельностью вашей организации (контакты, поставщики, счета-фактуры, заказы, запасы, повестка дня…). Это пакет программного обеспечения с открытым исходным кодом (написанный на PHP с улучшениями JavaScr...
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, основанная в 2008 году, является поставщиком технологий, который разрабатывает облачное и браузерное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) для малого и среднего бизнеса (SMB). Штаб-квартира компании находится в Белвью, штат Вашингтон (агломерация Сиэтла). Ac...
weclapp
weclapp.com
weclapp — ведущий облачный поставщик программного обеспечения CRM и ERP, предназначенного для малого и среднего бизнеса. Полностью интегрированную систему можно использовать для легкого управления всеми вашими клиентами, проектами, счетами, заказами, товарами, билетами и многим другим. weclapp предл...
MYOB Australia
myob.com
Независимо от того, начинаете ли вы или управляете уже существующим предприятием, вы можете управлять всем своим бизнесом с помощью MYOB. Одна платформа управления бизнесом со всеми вашими ключевыми рабочими процессами – от финансов и цепочки поставок до управления сотрудниками и проектами – MYOB э...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — дальновидный технологический лидер, стремящийся создать будущее омниканального выполнения заказов. Благодаря нашей непревзойденной сети из более чем 1500 подключенных 3PL-провайдеров и набору интегрированных облачных платформ управления складом, заказами и запасами мы даем возможность сов...
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy — это доступное и удобное в использовании облачное программное обеспечение для планирования производства с самообслуживанием для небольших производителей (10–200 сотрудников). Программное обеспечение представляет собой пакет, включающий модули планирования производства, CRM, закупок, управл...
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct — это гибкая и масштабируемая финансовая платформа, предоставляющая широкие возможности бухгалтерского учета тысячам компаний по всему миру. Sage Intacct предоставляет любому бухгалтерскому отделу или финансовому отделу ряд основных бухгалтерских приложений, таких как главная книга, кр...
ERPNext
erpnext.com
ERPNext — это бесплатное интегрированное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) с открытым исходным кодом, разработанное индийской компанией-разработчиком программного обеспечения Frappe Technologies Pvt. Ltd. Он построен на системе баз данных MariaDB с использованием Fr...
Marg ERP
margcompusoft.com
Имея более 1 миллиона довольных пользователей, более 800 центров продаж и поддержки, Marg ERP стала настоящим лидером в упрощении процесса адаптации GST. MARG ERP Ltd. обладает опытом в предоставлении идеальных индивидуальных решений по инвентаризации и бухгалтерскому учету для всех предприятий, чт...
Exact
exact.com
Exact разрабатывает облачное программное обеспечение для малых и средних компаний и их бухгалтеров. Продукты автоматизируют бизнес-процессы в таких областях, как финансы и управление персоналом, и предоставляют специальные ERP-решения для оптовой торговли, производства, проектов и строительства. Это...
Striven
striven.com
Ваш бизнес в лучшем виде. Striven — это универсальное программное обеспечение для управления бизнесом, в котором есть все необходимое для увеличения доходов, эффективной работы и улучшения операций. Striven — это комплексное программное решение: мы объединили все основные функции, необходимые для бу...
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...
ERPAG
erpag.com
ERPAG — это облачное решение для планирования ресурсов предприятия (ERP). Он подходит для малого и среднего бизнеса в различных отраслях, включая автомобилестроение, розничную торговлю, образование, информационные технологии и многое другое. Основные функции включают управление продажами, закупками,...
LOGIC ERP
logicerp.com
На сегодняшний день наш опыт в предоставлении интегрированного программного обеспечения ERP, программного обеспечения для розничной торговли и POS тысячам клиентов помог им достичь своих бизнес-целей. ERP-решения, разработанные LOGIC, характеризуются своей гибкостью и масштабируемостью и способствую...
Veepan ERP
veepan.com
Veepan — это облачное ERP-программное обеспечение для любого бизнеса. Она была зарегистрирована в ноябре 2018 года в Нью-Дели, Индия. Услуги Veepan включают в себя: 1) Программное обеспечение для выставления счетов 2) Управление запасами 3) Бухгалтерский учет 4) Поддержка подачи GST 5) Управление п...
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex дает производителям возможность подключать, автоматизировать, отслеживать и анализировать каждый аспект своего бизнеса — от цеха до верхнего этажа — для ускорения трансформации бизнеса. Платформа Plex Smart Manufacturing Platform, построенная в облаке, включает в себя MES, ERP, управление цепоч...
MYOB New Zealand
myob.com
Независимо от того, начинаете ли вы или управляете уже существующим предприятием, вы можете управлять всем своим бизнесом с помощью MYOB. Одна платформа управления бизнесом со всеми вашими ключевыми рабочими процессами – от финансов и цепочки поставок до управления сотрудниками и проектами – MYOB э...
Daftra
daftra.com
Daftra — это первый интегрированный и безопасный портал для управления вашим бизнесом или компанией в Интернете. Облачные сервисы Daftra работают круглосуточно, обеспечивая присутствие в сети на 99,9%, поскольку наши защищенные серверы расположены в нескольких странах и работают параллельно, чтобы м...
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory — это облачное программное обеспечение для управления запасами, предназначенное для малого и среднего бизнеса. Он позволяет пользователям управлять запасами, продажами, закупками, поставщиками, клиентами и многим другим. Благодаря таким функциям, как сканирование штрих-кода, управление ...