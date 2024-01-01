Альтернативы - BrightHR

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Создан для создания более счастливой рабочей силы. Мы заботимся о ваших HR-процессах, пока вы заботитесь о своих сотрудниках. У нас есть все: от найма, адаптации и управления посещаемостью до учета рабочего времени и оценки.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, уп...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...

Keka

Keka

keka.com

Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...

Paycom

Paycom

paycom.com

В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отс...

Gusto

Gusto

gusto.com

Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое друго...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудник...

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...

HiBob

HiBob

hibob.com

bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.

Personio

Personio

personio.de

Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...

Deel

Deel

letsdeel.com

Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное пре...

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переклю...

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo — это обширная HR-технологическая платформа, которая решает сложные HR-задачи, одновременно оптимизируя и автоматизируя повседневные HR-операции. Zimyo, которому доверяют такие современные организации, как Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire ...

Factorial HR

Factorial HR

factorialhr.com

Factorial — это универсальное программное обеспечение, которое помогает вам управлять временем, талантами и документами в одной централизованной системе, экономя ваше время, исключая ошибки и приводя вас к успеху. Облачное программное обеспечение для управления персоналом Factorial предназначено для...

Remote

Remote

remote.com

Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша коман...

Mekari Talenta

Mekari Talenta

talenta.co

Mekari Talenta поддерживает предприятия с помощью надежного программного обеспечения для управления персоналом и передовых онлайн-систем управления для управления посещаемостью и заработной платой сотрудников. Попробуйте сейчас! Mekari Talenta — онлайн-приложение для управления персоналом с комплек...

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe — это простое и безопасное программное обеспечение для управления персоналом, удостоенное множества наград, которое помогает малым и средним предприятиям Великобритании перевести свои основные кадровые процессы в онлайн, экономя время, обеспечивая душевное спокойствие и позволяя вести бизнес...

Workable

Workable

workable.com

И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт ре...

Sesame

Sesame

sesametime.com

Sesame HR — это программное обеспечение, которое позволяет компаниям оцифровывать рутинные процессы своих отделов кадров, упрощая и автоматизируя их. Sesame HR — отличный союзник для менеджеров, руководителей и HR-менеджеров, позволяющий сэкономить время в своих процессах и сосредоточить усилия на у...

Namely

Namely

namely.com

А именно, это единственная платформа для управления персоналом, расчетом заработной платы, льгот и талантов, которая понравится вашим сотрудникам. Это больше, чем программное обеспечение для управления персоналом: это необходимые вам консультации по соблюдению требований и льготам.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream — это ведущая платформа для управления персоналом, расчета заработной платы и найма сотрудников с почасовой оплатой. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - в...

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и ин...

WebHR

WebHR

web.hr

WebHR — это универсальное социальное программное обеспечение для управления персоналом, которое охватывает все этапы — от «найма» до «выхода на пенсию» для самого важного актива вашей компании — ваших сотрудников. WebHR облегчит вашей HR-команде эффективное и результативное управление персоналом. We...

Agendrix

Agendrix

agendrix.com

Agendrix — это программное обеспечение для планирования персонала и управления персоналом, разработанное, чтобы помочь предприятиям любого размера улучшить процессы планирования, оптимизировать общение сотрудников и упростить отслеживание времени и посещаемости. Некоторые из ключевых функций Agendri...

factoHR

factoHR

factohr.com

Повысьте уровень управления персоналом с помощью factoHR — передовой, ориентированной на мобильные устройства платформы HCM, которая автоматизирует все функции управления персоналом — от приема на работу до выхода на пенсию. Наша интеллектуальная платформа предоставляет полезную информацию, позволяю...

ChartHop

ChartHop

charthop.com

Миссия ChartHop — обеспечить здоровую прозрачность внутри организаций, чтобы сотрудники и организации процветали. ChartHop — это динамичная платформа управления персоналом, которая объединяет и визуализирует данные о людях, расширяя возможности организаций посредством анализа, согласования и действи...

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