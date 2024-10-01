Альтернативы - Bridgit

Keka

Keka

keka.com

Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend — это ведущее программное обеспечение для управления проектами жилищного строительства, которому доверяют строители домов, специалисты по реконструкции и специализированные подрядчики. С 2006 года мы даем подрядчикам возможность взять проекты под контроль и повысить эффективность, орган...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...

HiBob

HiBob

hibob.com

bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus — это универсальное кровельное приложение №1, которое делает подрядчиков героями с 2013 года. Тысячи подрядчиков каждый день полагаются на JobNimbus для управления всеми аспектами своего бизнеса: маркетингом, продажами, производством, выставлением счетов и коммуникацией.

Procore

Procore

procore.com

Строительное программное обеспечение Procore управляет вашими строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до закрытия. Платформа соединяет каждого участника проекта с решениями, созданными специально для отрасли для владельца, генерального подрядчика и специализированного подрядчи...

Houzz Pro

Houzz Pro

houzz.com

Houzz — ведущая платформа для ремонта и дизайна дома. У Houzz есть сообщество, состоящее из миллионов людей, которые нанимают домовладельцев, а также специалистов по ремонту и дизайну домов. Houzz Pro — это универсальное решение, которое позволяет специалистам по ремонту домов и дизайну выделиться, ...

Contractor Foreman

Contractor Foreman

contractorforeman.com

СЕЙЧАС: Contractor Foreman — это самое доступное универсальное решение для управления строительными проектами по цене от 49 долларов США за миллион долларов США для всей компании. Бесплатная пробная версия + 100-дневная гарантия. Быстро и легко создавайте оценки, расписания, ежедневные журналы, карт...

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire — это универсальное программное обеспечение для управления рабочей площадкой, которое соединяет поле с офисом — от бригадиров до менеджера проекта и всех, кто между ними. Это обеспечивает эффективный обмен информацией в режиме реального времени внутри всей команды, что приводит к заметной ...

Dashpivot

Dashpivot

sitemate.com

Dashpivot Systems Cloud — лучшая интегрированная система управления для компаний построенного мира, заменяющая бумажные формы, электронные таблицы, документы Word, PDF-файлы, статические папки и неуклюжие приложения единой удобной для пользователя программной платформой без кода, которой доверяют и ...

JobTread

JobTread

jobtread.com

Самый разумный способ управлять своими строительными работами Будьте организованы, завершайте свои проекты вовремя и увеличивайте свою прибыль. JobTread — это комплексное программное обеспечение для управления строительством, которое помогает вам управлять всеми вашими бизнес-процессами, от продаж ...

Raken

Raken

rakenapp.com

Что такое Ракен? Программное обеспечение Raken для управления полями помогает собирать точные данные по проекту в режиме реального времени. От цифровой документации и отслеживания производства до инструментов безопасности — у вас будет информация, необходимая для улучшения ваших проектов и сокращени...

ProjectManager

ProjectManager

projectmanager.com

ProjectManager — отмеченная наградами компания-разработчик программного обеспечения для управления проектами, которая меняет способы выполнения работы в бизнесе. Наши SaaS-решения для управления работой обеспечивают сотрудничество мирового уровня для тысяч клиентов по всему миру с помощью инструмент...

ChartHop

ChartHop

charthop.com

Миссия ChartHop — обеспечить здоровую прозрачность внутри организаций, чтобы сотрудники и организации процветали. ChartHop — это динамичная платформа управления персоналом, которая объединяет и визуализирует данные о людях, расширяя возможности организаций посредством анализа, согласования и действи...

Albiware

Albiware

albiware.com

Единая система для управления всем вашим бизнесом Почувствуйте свободу, используя Albi. Повысьте эффективность, выполняйте больше заданий, получайте

LetsBuild

LetsBuild

letsbuild.com

Программное обеспечение LetsBuild для управления строительными проектами обеспечивает видимость в режиме реального времени и доступ ко всей важной информации, которая вам нужна. Созданный для руководителей строительных работ, менеджеров на объектах и ​​бригадиров, он позволяет вам планировать свой п...

Scoop Solar

Scoop Solar

scoop.solar

Scoop — это простое и мощное программное обеспечение для управления работами и автоматизации для новых энергетических проектов, включая установку солнечных батарей, эксплуатацию и обслуживание солнечных батарей, управление солнечными проектами и обслуживание ветряных электростанций. Scoop позволяет ...

Fieldly

Fieldly

fieldly.com

Fieldly — это инструмент для цифровых проектов, специально разработанный для профессионалов в области строительства и монтажа. Мы сокращаем ваше администрирование и помогаем получить полный контроль над проектами.

ManagePlaces

ManagePlaces

manageplaces.com

ManagePlaces — это платформа управления проектами для строительных компаний. Веб-платформа предлагает множество функций для поддержки и облегчения управления проектами и задачами, управления документами, управления финансами, совместной работы в команде и отслеживания производительности. Разработанн...

BrickControl

BrickControl

brickcontrol.com

Программное обеспечение облачных вычислений для управления строительными проектами. Подходит от небольшой реформы до крупных строительных проектов и строительных работ.

TeamOhana

TeamOhana

teamohana.com

TeamOhana — это стратегическая платформа управления численностью персонала, которая помогает растущим компаниям отслеживать расходы на персонал, совместно работать над планами найма и прогнозировать сокращение штата в режиме реального времени. Сегодня большинство растущих компаний планируют и управл...

Outbuild

Outbuild

outbuild.com

SaaS для более эффективного планирования строительных проектов. Единственная платформа, которая позволяет вам создавать и объединять общее расписание, прогнозные и еженедельные планы в одном, чтобы улучшить рабочий процесс планирования на месте и реализовывать проекты вовремя и в рамках бюджета.

Fonn

Fonn

fonn.com

Удобное программное обеспечение для управления проектами для строительных бригад. Выполните работу. Повысьте эффективность и уменьшите количество ошибок с помощью Fonn Construction. Fonn Construction — это полевой инструмент, отличающийся высокой простотой в использовании и стоящий гораздо дешевле,...

BuildPro

BuildPro

hyphensolutions.com

BuildPro от Hyphen Solution — это онлайн-приложение для планирования строительства в режиме реального времени, которое обеспечивает совместную работу и управление цепочками поставок. BuildPro позволяет строителям и их поставщикам (предприятиям) сообщать о доставке материалов и сроках выполнения рабо...

VisiLean

VisiLean

visilean.com

Улучшение совместной работы и производительности команды никогда не было таким простым. VisiLean, разработанный на основе системы Last Planner®, позволяет вам сотрудничать с вашими командами на месте для определения реалистичных планов. Благодаря специальной интеграции BIM и поддержке мобильных прил...

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio — это современное и удобное программное обеспечение для управления строительством, которое помогает строителям и подрядчикам оставаться организованными и работать эффективно. Продукт позволяет легко отслеживать финансы проекта, выполнять задачи, управлять документами и сотрудничать с вашей ко...

NextMinute

NextMinute

nextminute.com

NextMinute — это надежное программное обеспечение, позволяющее торговцам вести более эффективный бизнес. Наш продукт обеспечивает простое в использовании управление заданиями, табели учета рабочего времени, оценку и расценки, выставление счетов и интегрируется с поставщиками бухгалтерского учета Xer...

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto — это программное обеспечение для отслеживания проблем в сфере архитектуры, проектирования и строительства в режиме реального времени, ориентированное на сотрудничество и координацию проектов BIM. Revizto использует интеллект BIM и делает его доступным и полезным для всей проектной группы.

eSUB

eSUB

esub.com

eSUB — единственная платформа управления проектами, созданная специально для коммерческих субподрядчиков. eSUB стандартизирует процедуры управления проектами, поэтому пользователи на местах и ​​в офисе могут легко вводить данные, события на объекте, трудовую деятельность, материальные затраты, время...

RedTeam

RedTeam

redteam.com

Ищете программное обеспечение для управления строительством, которое поможет вам завершить качественные проекты вовремя и безопасно? Посетите RedTeam, чтобы узнать обо всем, что нужно вашему бизнесу.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности