Альтернативы - Bridgit

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire — это универсальное программное обеспечение для управления рабочей площадкой, которое соединяет поле с офисом — от бригадиров до менеджера проекта и всех, кто между ними. Это обеспечивает эффективный обмен информацией в режиме реального времени внутри всей команды, что приводит к заметной ...