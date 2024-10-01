Альтернативы - Bridgit
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend — это ведущее программное обеспечение для управления проектами жилищного строительства, которому доверяют строители домов, специалисты по реконструкции и специализированные подрядчики. С 2006 года мы даем подрядчикам возможность взять проекты под контроль и повысить эффективность, орган...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus — это универсальное кровельное приложение №1, которое делает подрядчиков героями с 2013 года. Тысячи подрядчиков каждый день полагаются на JobNimbus для управления всеми аспектами своего бизнеса: маркетингом, продажами, производством, выставлением счетов и коммуникацией.
Procore
procore.com
Строительное программное обеспечение Procore управляет вашими строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до закрытия. Платформа соединяет каждого участника проекта с решениями, созданными специально для отрасли для владельца, генерального подрядчика и специализированного подрядчи...
Houzz Pro
houzz.com
Houzz — ведущая платформа для ремонта и дизайна дома. У Houzz есть сообщество, состоящее из миллионов людей, которые нанимают домовладельцев, а также специалистов по ремонту и дизайну домов. Houzz Pro — это универсальное решение, которое позволяет специалистам по ремонту домов и дизайну выделиться, ...
Contractor Foreman
contractorforeman.com
СЕЙЧАС: Contractor Foreman — это самое доступное универсальное решение для управления строительными проектами по цене от 49 долларов США за миллион долларов США для всей компании. Бесплатная пробная версия + 100-дневная гарантия. Быстро и легко создавайте оценки, расписания, ежедневные журналы, карт...
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire — это универсальное программное обеспечение для управления рабочей площадкой, которое соединяет поле с офисом — от бригадиров до менеджера проекта и всех, кто между ними. Это обеспечивает эффективный обмен информацией в режиме реального времени внутри всей команды, что приводит к заметной ...
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivot Systems Cloud — лучшая интегрированная система управления для компаний построенного мира, заменяющая бумажные формы, электронные таблицы, документы Word, PDF-файлы, статические папки и неуклюжие приложения единой удобной для пользователя программной платформой без кода, которой доверяют и ...
JobTread
jobtread.com
Самый разумный способ управлять своими строительными работами Будьте организованы, завершайте свои проекты вовремя и увеличивайте свою прибыль. JobTread — это комплексное программное обеспечение для управления строительством, которое помогает вам управлять всеми вашими бизнес-процессами, от продаж ...
Raken
rakenapp.com
Что такое Ракен? Программное обеспечение Raken для управления полями помогает собирать точные данные по проекту в режиме реального времени. От цифровой документации и отслеживания производства до инструментов безопасности — у вас будет информация, необходимая для улучшения ваших проектов и сокращени...
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager — отмеченная наградами компания-разработчик программного обеспечения для управления проектами, которая меняет способы выполнения работы в бизнесе. Наши SaaS-решения для управления работой обеспечивают сотрудничество мирового уровня для тысяч клиентов по всему миру с помощью инструмент...
ChartHop
charthop.com
Миссия ChartHop — обеспечить здоровую прозрачность внутри организаций, чтобы сотрудники и организации процветали. ChartHop — это динамичная платформа управления персоналом, которая объединяет и визуализирует данные о людях, расширяя возможности организаций посредством анализа, согласования и действи...
Albiware
albiware.com
Единая система для управления всем вашим бизнесом Почувствуйте свободу, используя Albi. Повысьте эффективность, выполняйте больше заданий, получайте
LetsBuild
letsbuild.com
Программное обеспечение LetsBuild для управления строительными проектами обеспечивает видимость в режиме реального времени и доступ ко всей важной информации, которая вам нужна. Созданный для руководителей строительных работ, менеджеров на объектах и бригадиров, он позволяет вам планировать свой п...
Scoop Solar
scoop.solar
Scoop — это простое и мощное программное обеспечение для управления работами и автоматизации для новых энергетических проектов, включая установку солнечных батарей, эксплуатацию и обслуживание солнечных батарей, управление солнечными проектами и обслуживание ветряных электростанций. Scoop позволяет ...
Fieldly
fieldly.com
Fieldly — это инструмент для цифровых проектов, специально разработанный для профессионалов в области строительства и монтажа. Мы сокращаем ваше администрирование и помогаем получить полный контроль над проектами.
ManagePlaces
manageplaces.com
ManagePlaces — это платформа управления проектами для строительных компаний. Веб-платформа предлагает множество функций для поддержки и облегчения управления проектами и задачами, управления документами, управления финансами, совместной работы в команде и отслеживания производительности. Разработанн...
BrickControl
brickcontrol.com
Программное обеспечение облачных вычислений для управления строительными проектами. Подходит от небольшой реформы до крупных строительных проектов и строительных работ.
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana — это стратегическая платформа управления численностью персонала, которая помогает растущим компаниям отслеживать расходы на персонал, совместно работать над планами найма и прогнозировать сокращение штата в режиме реального времени. Сегодня большинство растущих компаний планируют и управл...
Outbuild
outbuild.com
SaaS для более эффективного планирования строительных проектов. Единственная платформа, которая позволяет вам создавать и объединять общее расписание, прогнозные и еженедельные планы в одном, чтобы улучшить рабочий процесс планирования на месте и реализовывать проекты вовремя и в рамках бюджета.
Fonn
fonn.com
Удобное программное обеспечение для управления проектами для строительных бригад. Выполните работу. Повысьте эффективность и уменьшите количество ошибок с помощью Fonn Construction. Fonn Construction — это полевой инструмент, отличающийся высокой простотой в использовании и стоящий гораздо дешевле,...
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildPro от Hyphen Solution — это онлайн-приложение для планирования строительства в режиме реального времени, которое обеспечивает совместную работу и управление цепочками поставок. BuildPro позволяет строителям и их поставщикам (предприятиям) сообщать о доставке материалов и сроках выполнения рабо...
VisiLean
visilean.com
Улучшение совместной работы и производительности команды никогда не было таким простым. VisiLean, разработанный на основе системы Last Planner®, позволяет вам сотрудничать с вашими командами на месте для определения реалистичных планов. Благодаря специальной интеграции BIM и поддержке мобильных прил...
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio — это современное и удобное программное обеспечение для управления строительством, которое помогает строителям и подрядчикам оставаться организованными и работать эффективно. Продукт позволяет легко отслеживать финансы проекта, выполнять задачи, управлять документами и сотрудничать с вашей ко...
NextMinute
nextminute.com
NextMinute — это надежное программное обеспечение, позволяющее торговцам вести более эффективный бизнес. Наш продукт обеспечивает простое в использовании управление заданиями, табели учета рабочего времени, оценку и расценки, выставление счетов и интегрируется с поставщиками бухгалтерского учета Xer...
Revizto
revizto.com
Revizto — это программное обеспечение для отслеживания проблем в сфере архитектуры, проектирования и строительства в режиме реального времени, ориентированное на сотрудничество и координацию проектов BIM. Revizto использует интеллект BIM и делает его доступным и полезным для всей проектной группы.
eSUB
esub.com
eSUB — единственная платформа управления проектами, созданная специально для коммерческих субподрядчиков. eSUB стандартизирует процедуры управления проектами, поэтому пользователи на местах и в офисе могут легко вводить данные, события на объекте, трудовую деятельность, материальные затраты, время...
RedTeam
redteam.com
Ищете программное обеспечение для управления строительством, которое поможет вам завершить качественные проекты вовремя и безопасно? Посетите RedTeam, чтобы узнать обо всем, что нужно вашему бизнесу.