Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

BridgerPay — это первая в мире платформа платежных операций, созданная для автоматизации ВСЕХ платежных потоков с помощью интерфейса, напоминающего Lego, позволяющая ЛЮБОМУ бизнесу масштабировать свои платежи, аналитику и доходы с помощью унифицированного и независимого программного обеспечения без кода.

Веб-сайт: bridgerpay.com

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