BridgerPay

BridgerPay

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Веб-сайт: bridgerpay.com

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BridgerPay — это первая в мире платформа платежных операций, созданная для автоматизации ВСЕХ платежных потоков с помощью интерфейса, напоминающего Lego, позволяющая ЛЮБОМУ бизнесу масштабировать свои платежи, аналитику и доходы с помощью унифицированного и независимого программного обеспечения без кода.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для обработки платежей
Payments Orchestration Software

Веб-сайт: bridgerpay.com

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Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

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Airwallex

airwallex.com

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Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

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