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Альтернативы - Brandwatch Social Media Management

Meta Business Suite

Meta Business Suite

business.facebook.com

Управляйте всей своей деловой активностью в Facebook, Messenger и Instagram из одного места.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

X Pro

X Pro

pro.twitter.com

X PRO, ранее TweetDeck, представляет собой панель управления социальными сетями для управления учетными записями X (ранее Twitter). Первоначально TweetDeck было независимым приложением, но впоследствии было приобретено Twitter Inc. и интегрировано в интерфейс Twitter. Оно похоже на «Dashboard App»...

Buffer

Buffer

buffer.com

Расширяйте свою аудиторию и развивайте свой бренд в социальных сетях.

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite — это платформа управления социальными сетями, созданная Райаном Холмсом в 2008 году. Пользовательский интерфейс системы имеет форму информационной панели и поддерживает интеграцию с социальными сетями Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube. Компания Hootsuite, базирующаяся в Ва...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Metricool

Metricool

metricool.com

Анализируйте, управляйте и расширяйте свое цифровое присутствие. Все в одном месте. Планируйте контент в социальных сетях, просматривайте данные и управляйте рекламными кампаниями в Интернете.

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social — это инструмент управления социальными сетями, который помогает предприятиям и агентствам расширять свое присутствие в социальных сетях. Бесплатно зарегестрироваться. Кредитная карта не требуется.

Planable

Planable

planable.io

Planable — это командный центр кампаний в социальных сетях, которым агентства, фрилансеры и маркетинговые команды доверяют создание, совместную работу, утверждение и планирование.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Переосмыслите, как социальные сети могут развивать ваш бизнес с помощью Sprout Social. Посмотрите наши инструменты управления социальными сетями в действии. Начните свою собственную бесплатную пробную версию сегодня.

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly — это платформа успеха бренда, которая позволяет маркетинговым командам развивать успешные бренды в Интернете с помощью функций совместной работы, публикации и аналитики.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.

Publer

Publer

publer.io

Планируйте свои публикации в Facebook, публикации в Instagram, твиты, обновления LinkedIn, пины Pinterest, публикации в Google Мой бизнес и видео на YouTube с помощью Publer. Экономьте время, привлекайте трафик, сосредоточьтесь на своем бизнесе.

Simplified

Simplified

simplified.com

Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot — инструмент маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда и трафика. Мы адаптировали автоматизацию планирования социальных сетей для маркетологов.

RADAAR

RADAAR

radaar.io

Потрясающая платформа управления социальными сетями для брендов, агентств и стартапов, которые хотят привлекать подписчиков, публиковать уникальный контент и...

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

Экспертно созданные инструменты управления социальными сетями, которые помогут вам превзойти ваши цели.

SocialBee

SocialBee

socialbee.io

Больше потенциальных клиентов, меньше усилий. Инструменты управления социальными сетями, обучение и команды. 14-дневная бесплатная пробная версия, кредитная карта не требуется. Закажите демо.

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

Инструмент, который напоминает маркетинговую команду. Tailwind автоматизирует самые сложные части вашего маркетинга в социальных сетях, чтобы вы могли расти умнее и быстрее.

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

Простое в использовании программное обеспечение для управления социальными сетями, которое позволяет вам оставаться организованным, экономить время и легко управлять своим почтовым ящиком, публикациями, отчетами, мониторингом и инструментами совместной работы в команде.

Thryv

Thryv

thryv.com

Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.

FeedHive

FeedHive

feedhive.io

Мы дарим вам суперспособности в социальных сетях⚡. Автоматизируйте взаимодействие и конверсию в социальных сетях, используя возможности искусственного интеллекта.

Crowdfire

Crowdfire

crowdfireapp.com

Crowdfire — это мощный инструмент управления социальными сетями для брендов, предприятий, агентств и частных лиц по всему миру. Повысьте уровень своей игры с помощью CRM для социальных сетей, расширенной аналитики, планировщика публикаций, куратора контента и многого другого!

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

Инструмент управления социальными сетями для управления цифровым пространством. Управляйте несколькими учетными записями в социальных сетях, создавайте публикации с изображениями или видео, систематизируйте входящие сообщения, повышайте рентабельность инвестиций, отслеживайте аналитику, создавайте ...

Sendible

Sendible

sendible.com

Поднимите историю своего бренда в социальных сетях. Сотрудничайте со своими клиентами и командами, чтобы планировать, публиковать и оценивать успех контента на каждой платформе.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

Используйте платформу управления социальными сетями PromoRepublic, чтобы создавать и настраивать контент с помощью встроенных инструментов, планировать его размещение на нескольких страницах социальных сетей, запускать рекламу и получать результаты для своего бизнеса.

Hearsay Systems

Hearsay Systems

hearsaysocial.com

Технологии должны укреплять человеческие отношения, а не заменять их. Платформа взаимодействия с клиентами Hearsay позволяет консультантам искренне и разумно развивать деловые отношения. Только Hearsay активно направляет и фиксирует последнюю милю цифровых коммуникаций, чтобы обеспечить масштабное о...

Iconosquare

Iconosquare

iconosquare.com

Расширьте свое присутствие в Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn с помощью эксклюзивной информации и лучших в своем классе инструментов управления для вашей команды. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.

Flick

Flick

flick.social

Все, что вам нужно для развития Instagram, на одной простой в использовании платформе. В прошлом году более 100 000 авторов, маркетологов и агентств использовали Flick в качестве платформы для хэштегов, планирования и аналитики.

eclincher

eclincher

eclincher.com

Откройте для себя eclincher, единственную платформу для управления социальными сетями, которая вам когда-либо понадобится! Преодолейте перегрузку социальных сетей и получите контроль над своими маркетинговыми задачами в социальных сетях!

Fanbooster

Fanbooster

fanbooster.com

Fanbooster — это доступное и простое в использовании программное обеспечение для управления социальными сетями, которое позволяет менеджерам социальных сетей планировать, публиковать сообщения и составлять отчеты в социальных сетях.

Yext

Yext

yext.com

Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.

Nuelink

Nuelink

nuelink.com

Распланируйте месяцы социального контента за считанные минуты! Nuelink помогает вам планировать, автоматизировать и управлять вашими социальными сетями, а также экономит ваше время, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе, пока ваши социальные сети работают сами по себе.

Statusbrew

Statusbrew

statusbrew.com

Взаимодействуйте с клиентами в социальных сетях в любом масштабе. Statusbrew — это инструмент взаимодействия с социальными сетями, который объединяет ваш почтовый ящик в социальных сетях, объединяет вашу команду и создает автоматизированные рабочие процессы. И это еще не все.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Самый простой способ получить больше отзывов и укрепить свою репутацию. Создавайте ажиотаж в социальных сетях, улучшайте SEO и увеличивайте продажи.

Sociality.io

Sociality.io

sociality.io

Все, что нужно командам для управления каналами социальных сетей. Создавайте масштабируемые рабочие процессы для совместной работы, чтобы планировать контент, анализировать производительность, управлять взаимодействием и отслеживать конкурентов.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.

HeyOrca

HeyOrca

heyorca.com

Планировщик социальных сетей, созданный для команд 🙌 Поставляется с неограниченным количеством пользователей. Никогда не платите за дополнительных пользователей.

Cloud Campaign

Cloud Campaign

cloudcampaign.com

Cloud Campaign поможет вам создать процветающее маркетинговое агентство с мощным, узнаваемым и масштабируемым программным обеспечением для управления социальными сетями и пятизвездочной поддержкой, ориентированной на успех вашего бизнеса.

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

LiveSocial — это платформа для курирования контента и цифровой коммуникации, которая позволяет профессионалам финансовых услуг, продавцам, специалистам в области профессиональных услуг и другим людям уверенно и целенаправленно работать в социальных сетях и на других платформах цифровой коммуникации....

Oktopost

Oktopost

oktopost.com

Платформа управления социальными сетями B2B для управления, мониторинга и измерения всей вашей активности в социальных сетях. Достигайте своих маркетинговых целей B2B. Закажите демо.

SOCi

SOCi

meetsoci.com

SOCi — это маркетинговая платформа для брендов, работающих в нескольких точках продаж. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Sport Clips и Anytime Fitness, подключаться к местной аудитории по всем маркетинговым каналам.

Khoros

Khoros

khoros.com

Наше программное обеспечение помогает вам обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов за счет создания и масштабирования сообществ в области цифровой помощи, социального маркетинга и брендов. Нажмите, чтобы начать!

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...

BrandBastion

BrandBastion

brandbastion.com

Развивайте свой бренд с помощью лучшего общения. Защитите свой бренд и создайте процветающее онлайн-сообщество, улучшив управление общением в социальных сетях.

Taggbox

Taggbox

taggbox.com

Платформа №1 для создания пользовательского контента для создания и публикации кампаний пользовательского контента в различных маркетинговых точках. Идеальная платформа пользовательского контента для успешного повышения доверия к бренду, узнаваемости, вовлечения пользователей и продаж.

ZoomSphere

ZoomSphere

zoomsphere.com

Выбор №1 для эффективной командной работы в управлении социальными сетями. Планирование, социальное прослушивание, управление сообществом и проектами и многое другое.

Reputation

Reputation

reputation.com

Мир взаимодействий требует платформы действий. Превратите отзывы, лайки, списки, комментарии и клики в свое конкурентное преимущество.

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

Chatmeter предоставляет брендам с несколькими локациями локальную информацию и инструменты, необходимые для мониторинга, анализа и улучшения качества обслуживания клиентов в масштабе.

Conte.ai

Conte.ai

postoplan.contenive.com

Conte.ai — это веб-сервис на базе искусственного интеллекта, предлагающий высокоэффективное управление социальными сетями и создание контента. Команда креативных экспертов Conte.ai разрабатывает контент-стратегии для компаний, работающих в более чем 15 отраслях. Собственная система создания контента...

SocialDog

SocialDog

social-dog.net

SocialDog — это универсальная маркетинговая служба Twitter, позволяющая предприятиям и частным лицам разумно и эффективно управлять своими учетными записями в Twitter. Такие функции, как управление операциями с учетной записью, управление подписчиками, аналитика взаимодействия и автоматическое план...

RecurPost

RecurPost

recurpost.com

RecurPost is your smart social media scheduler, that allows you to get consistently predictable results automatically. When you schedule a post, it goes to one of your content libraries, and then once it gets posted on your social accounts, it goes and sits at the end of the library ready to be post...

Sked Social

Sked Social

skedsocial.com

Sked Social — ваш первый планировщик социальных сетей в Instagram. Создавайте, получайте, делитесь и перекрестно публикуйте свой лучший контент из Instagram в Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, YouTube и других местах всего за несколько кликов. * Визуально планируйте контент на несколько недель в...

Digital Air Strike

Digital Air Strike

digitalairstrike.com

Digital Air Strike — ведущий партнер в области технологий взаимодействия с клиентами, помогающий более чем 7700 компаниям использовать цифровую среду и среду социальных сетей. Наши технологии, команда и культура способствуют успеху наших клиентов. * Быстро улучшите свою репутацию в Интернете и прис...

Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Marketing Cloud

salesforce.com

Salesforce Marketing Cloud — это платформа маркетингового взаимодействия, которая помогает маркетологам, предприятиям и брендам создавать и реализовывать стратегии взаимодействия со своими клиентами и построения долгосрочных отношений. Он сочетает в себе различные маркетинговые каналы, такие как эле...

Echobox

Echobox

echobox.com

Echobox helps publishers around the world save time and increase performance with newsletter and social media automation.

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