Альтернативы - BrandVerity
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это SaaS-платформа для цифровой коммерции, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительским брен...
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
Search Monitor фиксирует рекламную активность в платном поиске, обычном поиске, социальных сетях, мобильном поиске и торговых системах по всему миру на предмет соответствия требованиям брендов и партнеров, а также конкурентной разведки. Интерактивные агентства, специалисты по поисковому маркетингу и...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
Adthena
adthena.com
Adthena — отмеченная наградами платформа для анализа рынка платной поисковой рекламы. Наши уникальные технологии искусственного интеллекта и модели машинного обучения дают вам четкое представление о рыночных изменениях и обо всех действиях ваших конкурентов в сфере поиска. Это означает, что вы может...
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
Простой и интеллектуальный парсер для электронной коммерции, идеально подходящий для сбора цен и результатов поиска в интернет-магазинах и на торговых площадках в режиме реального времени без навыков программирования. Используйте наше веб-приложение для ежедневного планирования цен и данных о продав...
IP Moat
ipmoat.ai
Найдите и удалите поддельные, нарушающие авторские права и скопированные объявления с онлайн-торговых площадок. Сталкиваетесь ли вы с конкурентами, использующими ваш бренд для получения несправедливого преимущества; преступники, продающие контрафактную продукцию; или что-то среднее между ними. IP Mo...
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security защищает бренды, обнаруживая и останавливая онлайн-атаки по выдаче себя за бренд до того, как жертвами станут клиенты. Наш запатентованный механизм на основе искусственного интеллекта быстрее и с большей точностью находит больше поддельных веб-сайтов, учетных записей в социальных сет...
VantageBP
vantagebp.com
В VantageBP мы помогаем лучшим мировым брендам остановить несанкционированных торговых посредников, устраняя контрафактную продукцию, выявляя мошеннических торговых посредников и обеспечивая обеспечение онлайн-продаж на рынках электронной коммерции с помощью нашей запатентованной юридической техноло...
Smart Protection
smartprotection.com
В рамках Smart Protection мы защищаем бренды от онлайн-подделок. Наша технология выявляет и удаляет незаконные копии и неправомерное использование брендов. Мы специализируемся на двух областях: Защита бренда. Мы защищаем продукты и бренды, принадлежащие всем секторам и всем сферам несанкционированно...
Rightlander
rightlander.com
Rightlander — ведущая на рынке компания по мониторингу соответствия партнерским требованиям и управлению репутацией, которая активно сканирует партнерские веб-сайты, платформы социальных сетей и веб-сайты, нарушающие авторские права, в большинстве стран за пределами Азии. Нам доверяют как известные ...
Retail Shake
retailshake.com
Самый полный инструмент конкурентной разведки. Все, что вам нужно знать о своих конкурентах. Цены, геолокация акций, сайты, изображения продуктов, текстовые описания и даже отзывы покупателей. Retail Shake — единственное решение, которое обеспечивает одновременный сравнительный анализ всей информаци...
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality — сервисная компания, которая помогает брендам отслеживать и обеспечивать соблюдение политики минимальной рекламируемой цены (MAP). Наши надежные процессы и онлайн-инструменты отражают уникальный уровень опыта и понимания нашей команды в сфере онлайн-торговли.
FrigginYeah
frigginyeah.com
Чертов Да! Программное обеспечение для мониторинга MAP проверяет продукцию вашего бренда на сотнях веб-сайтов электронной коммерции, чтобы выявить тех продавцов, которые могут нарушать ваши соглашения о минимальной рекламируемой цене (MAP).
Mimecast
mimecast.com
Mimecast гордится тем, что защищает и поддерживает более 42 000 организаций по всему миру, помогая им ориентироваться в постоянно расширяющемся ландшафте угроз с 2003 года.
Profitero
profitero.com
Profitero — ведущая глобальная компания по ускорению коммерции. Мы предлагаем брендам гибкий набор интеллектуальных решений для прибыльного роста в Интернете. Наши интегрированные предложения органично соединяют понимание и действие в сфере медиа, контента и операций. Наши решения, которым доверяют ...
Red Points
redpoints.com
Red Points — наиболее широко используемое решение для восстановления цифровых доходов. Более 1300 компаний используют нашу платформу для борьбы с контрафакцией, пиратством и выдачей себя за другое лицо. Они используют Red Points, чтобы вернуть себе доход, который по праву принадлежит им. Имея более ...
Netrivals
netrivals.com
Наличие полного и глобального видения рынка является ключом к успеху. Netrivals находит товары электронной коммерции по всему миру. Наши системы ежедневно отслеживают и обновляют цены на более чем 800 миллионов товаров в более чем 35 тысячах магазинов в более чем 50 странах, чтобы предоставить нашим...
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor — это фирма по защите бренда, которая защищает доходы вашего бренда от поддельных предложений, продаж на сером рынке и несанкционированного использования изображений, защищенных авторским правом. Наш алгоритм на основе искусственного интеллекта и команда специалистов по человеческому ин...
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs компании Fortra — это компания, занимающаяся разведкой киберугроз, которая обеспечивает защиту от цифровых рисков посредством тщательного сбора информации об угрозах и полного их устранения. PhishLabs обеспечивает подделку бренда, захват учетных записей, защиту от утечки данных и угроз в с...
ChannelSight
channelsight.com
Ведущая аналитическая платформа электронной коммерции для каждого продукта, каждого путешествия, каждого KPI. ChannelSight сотрудничает с самыми успешными мировыми розничными брендами, что позволяет им максимизировать свои онлайн-продажи. Наши продукты, которые вы можете комбинировать или использова...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo — поставщик решений для аналитики электронной коммерции для интернет-магазинов и брендов. Специализируется на мониторинге и автоматизации цен для интернет-магазинов и решениях DPSM (распределение, ценообразование, стеллажи, мерчендайзинг) для производителей. Dealavo сотрудничает с компаниями...
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ отслеживает, что происходит с вашим брендом в Интернете, и предоставляет полезную информацию о продажах для защиты и развития вашего бренда. TrackStreet — настоящий партнер бренда. Мы используем глубокий отраслевой опыт и искусственный интеллект, чтобы автоматизировать соблюдение полити...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy — это программное обеспечение для розничного ценообразования, используемое крупными компаниями из различных отраслей по всему миру. Программное обеспечение для розничного ценообразования, основанное на искусственном интеллекте и машинном обучении, помогает профессионалам электронной коммер...
Prisync
prisync.com
Компании малого и среднего бизнеса, входящие в список Fortune 500, полагаются на данные Prisync для проведения подробного анализа уровня C и проведения своей игры на высшем уровне, чтобы увеличить рост продаж и рентабельность в среднем более чем на 20% за менее чем недельные деньги, потраченные на к...
Skuuudle
skuuudle.com
Разочарованы некачественными данными о ценах? Не терпите неоднородную и устаревшую информацию о конкурентах, спрятанную в блестящей приборной панели.