BrandBay

BrandBay

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Веб-сайт: brandbay.io

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BrandBay — это мультибрендовая платформа управления цифровыми активами с мгновенным доступом для агентств, маркетологов, дизайнеров и владельцев бизнеса. BrandBay помогает вам организовывать, хранить и получать доступ ко всем изображениям, видео, файлам, ссылкам, шрифтам, цветам, заметкам и многому другому — от настольного приложения до расширения Chrome. Упрощенный пользовательский интерфейс BrandBay, возможности совместного использования и функции совместного использования фирменного набора делают платформу уникальной и простой в использовании с вашей командой. Создавайте коллекции и группы, чтобы организовать ресурсы вашего бренда так, как вам хочется. Затем представьте их своим клиентам и команде в качестве руководства по повседневному стилю. Храните и размещайте свои изображения и видео и даже встраивайте их на свой веб-сайт с помощью простого кода. Делитесь ресурсами индивидуально, в коллекции или делитесь всем своим брендом с настраиваемыми разрешениями. Попробуйте BrandBay бесплатно сегодня и начните использовать мультибрендовую платформу управления с мгновенным доступом, чтобы улучшить свой онлайн-рабочий процесс и организовать активы вашего бренда.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления активами бренда

Веб-сайт: brandbay.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BrandBay, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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