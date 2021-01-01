Альтернативы - Branch

Mobivity

mobivity.com

Mobivity помогает ресторанам и другим традиционным розничным брендам управлять связями с клиентами в цифровом мире, чтобы увеличить частоту их посещения и объемы расходов. По своей сути мы являемся платформой взаимодействия с клиентами для ресторанов и розничных продавцов, помогая им напрямую связыв...