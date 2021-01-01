Альтернативы - Branch
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
OneSignal
onesignal.com
Мировой лидер в области мобильных push-уведомлений, веб-пушей и обмена сообщениями в приложениях. 800 тысяч компаний доверяют отправке 5 миллиардов push-уведомлений в день.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
CallFire
callfire.com
Развивайте свой бизнес с помощью виртуальных телефонных номеров, IVR, голосового вещания, служб массового обмена текстовыми сообщениями и мощного набора номера. Попробуйте CallFire БЕСПЛАТНО!
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.
Appsflyer
appsflyer.com
Анализируйте и измеряйте свои мобильные маркетинговые кампании, получайте ценную информацию о путешествиях ваших клиентов и принимайте эффективные решения с помощью AppsFlyer.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналитика приложений и маркетинг на одной платформе
Customer.io
customer.io
Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.
Storyly
storyly.io
Недостающий элемент для взаимодействия с мобильными пользователями следующего уровня. Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты...
Braze
braze.com
Обеспечьте актуальное персонализированное обслуживание клиентов в режиме реального времени.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...
Sender
sender.net
Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
Trumpia
trumpia.com
Trumpia — поставщик программного обеспечения для многоканального онлайн-маркетинга и обмена сообщениями, предлагающий инструменты мобильного маркетинга, маркетинга по электронной почте, голосового вещания, обмена мгновенными сообщениями и маркетинга в социальных сетях для предприятий, некоммерческих...
Adjust
adjust.com
Мобильные измерения стали проще: Adjust объединяет всю вашу маркетинговую деятельность в одну мощную платформу, предоставляя вам информацию, необходимую для масштабирования вашего бизнеса.
Listrak
listrak.com
Листрак дает результаты. Единственная интегрированная платформа цифрового маркетинга, которой доверяют более 1000 ведущих ритейлеров и брендов для электронной почты, маркетинга текстовых сообщений, определения личности, поведенческих триггеров и межканальной оркестрации.
TextUs
textus.com
TextUs — это ведущая платформа взаимодействия с потребителями для рекрутеров и продавцов, которая стимулирует создание воронки продаж и повышает коэффициенты конверсии. Пользователи любят TextUs, потому что он позволяет им более эффективно общаться с кандидатами, потенциальными клиентами и клиентами...
StorifyMe
storifyme.com
Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты,...
Attentive
attentivemobile.com
Инновационная платформа для увеличения количества мобильных подписчиков и доставки актуальных сообщений.
MailUp
mailup.com
MailUp — это комплексное решение для доставки электронной почты и SMS, которое сочетает в себе мощные инструменты электронного маркетинга с ретрансляцией SMTP и плагинами для систем электронной коммерции, CRM и CMS.
Iterable
iterable.com
Общайтесь со своими клиентами так, как будто вы их действительно знаете. Iterable — это платформа кросс-канального маркетинга, которая обеспечивает унифицированное обслуживание клиентов и позволяет вам создавать, оптимизировать и измерять каждое взаимодействие на протяжении всего пути клиента.
dotdigital
dotdigital.com
Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
Appcues
appcues.com
Регистрация пользователей — это только начало. Appcues дает командам, возглавляемым продуктом, возможность измерять и улучшать внедрение продуктов — без участия разработчика. Создать учетную запись, чтобы начать.
Prokeep
prokeep.com
Компания Prokeep, основанная в 2016 году, является ведущим программным обеспечением для управления качеством обслуживания клиентов для оптовых дистрибьюторов. Prokeep развивает отношения и бизнес, превращая общение в коммерцию; увеличение продаж за счет централизованной коммуникации, улучшение качес...
Mobiz
app.mobiz.co
Усовершенствуйте свой SMS-маркетинг с помощью динамичных, высококонверсионных целевых страниц, отправляемых непосредственно в руки ваших клиентов.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...
Airship
airship.com
Доставляйте значимые сообщения на каждом этапе жизненного цикла клиента с помощью платформы взаимодействия с клиентами, созданной для корпоративных брендов. Узнать больше.
Sonar
sendsonar.com
Текстовые сообщения открыли новые возможности для того, как отделы продаж и маркетинга могут построить значимые отношения с потенциальными клиентами. Квалификация потенциальных клиентов, конвертация потенциальных клиентов и привлечение клиентов может быть сложной задачей. Представляем Marchex Sonar,...
Blueshift
blueshift.com
Blueshift помогает брендам предоставлять релевантный и взаимосвязанный опыт при каждом взаимодействии с клиентами. Ее платформа Smart Hub для интеллектуального взаимодействия с клиентами предоставляет брендам полный набор инструментов для беспрепятственного предоставления опыта 1:1 в режиме реальног...
Apxor
apxor.com
Apxor — это новаторская платформа цифрового подталкивания без кода, разработанная для групп разработчиков и разработчиков потребительских приложений и веб-сайтов, чтобы помочь повысить удержание и доход. Apxor помогает улучшить взаимодействие с пользователем и повысить его вовлеченность посредством ...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly позволяет компаниям легко создавать и отправлять автоматизированные, интерактивные и персонализированные маркетинговые кампании через WhatsApp в любом масштабе. Это способствует двустороннему общению (в отличие от SMS и электронной почты), где потенциальные клиенты и клиенты могут выбирать...
Patch Customer Retention
patchretention.com
Раскройте истинную силу маркетинга удержания с помощью первой в мире полностью автоматизированной и настраиваемой платформы с использованием RFM-сегментации. Обладая более чем десятилетним опытом, Патч разработал первоклассную платформу удержания клиентов, которая помогает брендам Shopify увеличиват...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...
Airbridge
airbridge.io
Универсальная платформа атрибуции для веб-сайтов и приложений для измерения истинной эффективности маркетинга на разных устройствах, идентификаторах и платформах.
Insider
useinsider.com
Одна платформа для индивидуального многоканального обслуживания клиентов. Insider объединяет данные по разным каналам, прогнозирует будущее поведение с помощью ИИ и индивидуализирует опыт на единой платформе с максимально быстрой окупаемостью.
Leanplum
leanplum.com
Максимизируйте взаимодействие с клиентами, выстраивая прочные и ценные отношения с помощью оптимизированного многоканального обмена сообщениями и координации кампаний.
Nurture Boss
nurtureboss.io
Nurture Boss — это первый инструмент AMN (автоматизированное мобильное воспитание) для многосемейных семей. Мощная интеграция с наиболее широко используемыми CRM для многоквартирных домов и программным обеспечением для управления недвижимостью позволяет клиентам привлекать потенциальных клиентов с п...
Notifyre
notifyre.com
Повысьте уровень своего делового общения с помощью безопасных решений для SMS и факсов Notifyre. Оптимизируйте процессы отправки SMS и факсов онлайн, по электронной почте, через приложение или легко интегрируйте их с помощью нашего удобного для разработчиков API SMS и факсов. Мы сертифицированы по с...
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie — самый мощный инструмент для создания мобильных приложений для iPhone, Android, iPad и Mobile Web. Создавайте, размещайте и создавайте приложения за считанные минуты.
Endear
endearhq.com
Endear — это первая платформа управления взаимоотношениями с клиентами в розничной торговле, созданная для сотрудников магазинов, позволяющая отправлять и отслеживать персонализированные обращения к клиентам. Endear подключается к точкам продаж и другим соответствующим приложениям, чтобы объединить ...
Coupontools
coupontools.com
С помощью программного обеспечения для мобильных купонов вы можете создавать и распространять погашаемые, отслеживаемые и проверяемые мобильные купоны и предложения.
Bryj
bryj.ai
Благодаря SaaS-платформе на базе искусственного интеллекта Bryj обеспечивает невероятные комплексные возможности мобильных приложений быстрее, в рамках бюджета и с меньшими техническими ресурсами. Платформа Bryj предоставляет приложениям решение из одного источника, которое плавно соединяет корпорат...
Boingnet
boingnet.com
Boingnet — это платформа автоматизации прямого маркетинга для маркетологов, агентств и типографий, занимающихся прямой почтовой рассылкой. Маркетологи Boingnet разрабатывают мощные многоканальные каналы с персонализированными URL-адресами (pURL), которые отслеживают ответы, персонализируют веб-канал...
Atomic.io
atomic.io
Обеспечьте новый уровень обслуживания клиентов прямо внутри вашего приложения. Atomic.io — это ваш инструмент взаимодействия с клиентами внутри приложения, который позволяет вам быстро отправлять гиперперсонализированные и действенные сообщения вашим клиентам по самому безопасному каналу — вашему пр...
AppSamurai
appsamurai.com
AppSamurai — это универсальная платформа для привлечения пользователей на базе искусственного интеллекта, позволяющая рекламодателям получить доступ к премиальным местам размещения по всему миру. Мы здесь, чтобы помочь вам достичь ваших целей по эффективности, обращаясь к нужным пользователям в нужн...
Appnext
appnext.com
Appnext — крупнейшая независимая платформа для поиска приложений, предлагающая единственный на рынке механизм рекомендаций, охватывающий обнаружение как в приложении, так и на устройстве. Платформа Appnext Discovery предоставляет 6,5 млрд ежедневных рекомендаций по приложениям посредством более чем ...
Upaknee
upaknee.com
Upaknee — ведущий поставщик технологий электронной почты и SMS-коммуникаций. Мы предлагаем надежную платформу, предоставляющую организациям простой и интуитивно понятный набор инструментов для онлайн-коммуникации и взаимодействия с клиентами, контактами и сторонниками. В число наших специализаций вх...
Reteno
reteno.com
Reteno — это платформа взаимодействия с пользователями для бизнеса, ориентированного на приложения. Функции Reteno помогают сократить отток клиентов и получить максимальную отдачу от ваших маркетинговых коммуникаций. Reteno позволяет легко управлять кампаниями через мобильные и веб-рассылки, в прило...
Openscreen
openscreen.com
Openscreen — это уровень бесконтактных цифровых возможностей Интернета. Openscreen позволяет создавать интерактивные приложения на основе QR-кода с помощью обширных API, SDK и решений для цепочек поставок, коммерции и взаимодействия с клиентами. Openscreen позволяет предприятиям встречаться, взаимод...
Notificare
notificare.com
Notificare — это ведущая мощная платформа взаимодействия с клиентами, которая помогает брендам повторно привлекать свою аудиторию, проливать свет на поведение клиентов и увеличивать конверсию. Один инструмент с каналами App Push, Web Push, электронной почтой, SMS и мобильным кошельком для доставки н...
Appgain.io
appgain.io
Appgain — это полнофункциональная платформа для веб- и мобильного маркетинга, помогающая мобильным и веб-приложениям привлечь больше пользователей и улучшить взаимодействие на одной платформе. К 2020 году будет потрачено 200 миллиардов долларов только на то, чтобы заставить вас загружать приложения....
Apester
apester.com
Наполните свой маркетинг и воронку продаж интерактивным контентом, который генерирует больше потенциальных клиентов, привлекает и конвертирует пользователей, а также повышает удержание.
Sakari
sakari.io
Sakari — это служба массовой рассылки текстовых сообщений для отправки объявлений, напоминаний, оповещений, подтверждений и маркетинговых кампаний.
Mobivity
mobivity.com
Mobivity помогает ресторанам и другим традиционным розничным брендам управлять связями с клиентами в цифровом мире, чтобы увеличить частоту их посещения и объемы расходов. По своей сути мы являемся платформой взаимодействия с клиентами для ресторанов и розничных продавцов, помогая им напрямую связыв...
Foursquare
location.foursquare.com
Factual — компания, предоставляющая данные о местоположении, которая помогает маркетологам и их организациям использовать местоположение, чтобы лучше понимать, охватывать и привлекать потребителей. Данные о местоположении являются ключом к принятию более разумных бизнес-решений для маркетологов и бр...
Cordial
cordial.com
Cordial — это настоящая маркетинговая платформа, которая позволяет брендам полностью автоматизировать свои маркетинговые стратегии и изменить методы работы. Разработанный с учетом клиентоориентированного подхода, Cordial сочетает в себе расширенную гибкость данных со сложной адаптивной автоматизацие...
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. — компания, предоставляющая решения для обработки данных в режиме реального времени, предлагающая ведущие омниканальные решения для измерения и атрибуции для маркетологов, ориентированных на данные. Marketers Operating System™ (m/OS) от Kochava предоставляет рекламодателям и издателям п...
Pyze
pyze.com
Pyze Growth Intelligence удовлетворяет все более острую потребность бизнеса в привлечении и удержании пользователей на разных платформах. Pyze разрабатывает целостные профили пользователей, агрегируя поведение пользователей на разных платформах, и запускает целевые кампании по вовлечению и персонали...
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine помогает бизнесу расти, делая онлайн-маркетинг простым и легким для всех. Мы создаем красивые, эффективные маркетинговые кампании, проводим их автоматически и отслеживаем вовлеченность, чтобы показать, кто готов к разговору. Наша платформа укрепляет отношения с клиентами, партнерами и...