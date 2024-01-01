Braip

Braip

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: braip.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Мы полноценная платежная платформа! Мы предлагаем нашим клиентам несколько инструментов и решений для продажи их физических и информационных продуктов безопасным, быстрым и гораздо более выгодным способом! Менее чем за 6 лет мы уже заняли позицию среди крупнейших и лучших компаний Бразилии и признаны Great Place To Work отличным местом для работы. В одном вы можете быть уверены: с нашей помощью расти на цифровом рынке станет намного проще! Мы стремимся развиваться и идти в ногу с технологическими изменениями на рынке. Поэтому мы используем эффективные серверы, готовые обрабатывать все данные быстро и безопасно, обеспечивая удобство для всех клиентов. Любой, кто знает Braip, знает, что мы готовы предоставить поддержку и знания Создателям, Партнерам и Клиентам, которые используют платформу для продвижения, рекламы или покупки продуктов. Это потому, что наша команда состоит из профессионалов, которые отдают предпочтение балансу между гуманным и напористым обслуживанием! Наша рабочая среда предполагает участие и сотрудничество в процессе личного и профессионального развития команды Braip. Все это потому, что мы знаем, что сосредоточенность на коллективе очень важна, но уважение и освобождение места для индивидуальности каждого человека необходимы для достижения множественного и эффективного результата!

Веб-сайт: braip.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Braip, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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