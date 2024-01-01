BrainStation

BrainStation

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Веб-сайт: brainstation.io

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BrainStation — мировой лидер в области обучения цифровым навыкам и трансформации рабочей силы. BrainStation нанимает инструкторов из самых инновационных и передовых цифровых компаний в мире, включая Google, Facebook, Shopify, Amazon и Nike. Эти отраслевые эксперты помогают разрабатывать и доставлять наш контент, и по состоянию на 2020 год компания BrainStation обучила более 100 000 специалистов и представители некоторых крупнейших корпораций мира по нашим основным дисциплинам; данные, дизайн, веб-разработка, продукт и маркетинг. BrainStation обучает студентов посредством онлайн-обучения под руководством инструктора в 100 странах, а также имеет физические офисы и кампусы в Нью-Йорке, Лондоне, Майами, Торонто и Ванкувере, где также можно проводить очное обучение премиум-класса.

Веб-сайт: brainstation.io

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