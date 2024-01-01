Bountiful

Bountiful

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Веб-сайт: bountiful.ag

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Ваш полный путеводитель по специальным культурам. Bountiful предоставляет прозрачную аналитику на основе данных для фермеров, а также специалистов пищевой и сельскохозяйственной промышленности. Наши инструменты избавляют вас от догадок в сельском хозяйстве, от урожая до рынка, год за годом. С Bountiful у вас в руках самый надежный, расширяющий возможности и удобный инструмент для более разумного сельского хозяйства. Bountiful — это ваш полный путеводитель по специализированному сельскому хозяйству и рынкам.

Веб-сайт: bountiful.ag

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