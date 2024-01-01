Botmother

Botmother

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: botmother.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Botmother в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Botmother is a single platform for creating and launching chatbots of any complexity without programming. With the visual builder, bots are built from ready-made blocks by simple drag and drop. Implement any of your ideas without a single line of code. We do not limit the scenario size or the users number. For a quick start, there are ready-made templates with popular bot scenarios. You can connect them with a messenger and use them as they are, or change them to suit your needs. You won't have to create separate bots for different messengers. One bot built in the Botmother builder will be able to work on Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook, Instagram, VKontakte, and Odnoklassniki.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: botmother.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Botmother, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Вам также может понравиться

OmniOmni

OmniOmni

omniomni.io

Teleform

Teleform

teleform.io

Cloud BOT

Cloud BOT

c-bot.pro

Bot Libre

Bot Libre

botlibre.com

airSlate

airSlate

airslate.com

Engati

Engati

engati.com

Coze

Coze

coze.com

ThumbCrowd

ThumbCrowd

thumb-crowd.com

TeleDrive

TeleDrive

teledriveapp.com

Salebot

Salebot

salebot.ai

amoCRM

amoCRM

amocrm.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности