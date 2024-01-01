Botly — это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный специально для использования на платформе OnlyFans. Он направлен на улучшение пользовательского опыта, предоставляя веселое, кокетливое и дружелюбное диалоговое решение с использованием искусственного интеллекта. Инструмент предлагает 7-дневную бесплатную пробную версию и имеет расширение Chrome для легкой интеграции с OnlyFans. Botly читает и анализирует предыдущие разговоры, чтобы получить контекст и оптимизировать свои ответы. Он предлагает различные этапы чата, включая светскую беседу, секстинг и продажи, что позволяет пользователям легко переключать стили разговора. Этот инструмент упрощает процесс продаж с оплатой за просмотр, делая его для пользователей простым в три клика. С Botly пользователи могут персонализировать свои чаты и отправлять сообщения одним щелчком мыши. ИИ запоминает прошлые разговоры, обеспечивая последовательность и привлекательность сообщений. Он может запоминать конкретные детали, например, кличку домашнего любимца фаната, благодаря чему пользователи чувствуют, что их помнят и ценят. Botly также обеспечивает функцию командной работы, позволяя подключать несколько профилей через одну учетную запись. Эта функция позволяет быстро переключаться между учетными записями создателей без необходимости дополнительных входов в систему. Чтобы обеспечить безопасность, Botly предлагает специальный вход в чат и обеспечивает поддержку новым или существующим сотрудникам. Этот инструмент помогает пользователям увеличить свои доходы за счет улучшения качества чата и взаимодействия с фанатами. Botly предлагает как ежемесячные, так и ежегодные варианты оплаты, и пользователи могут начать с 7-дневной бесплатной пробной версии. Он интегрирован с OnlyFans и предоставляет панель расширений для быстрого доступа. Инструмент также предлагает языковую поддержку и частную группу Telegram для дополнительной поддержки и сетевых возможностей.

Веб-сайт: getbotly.com

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