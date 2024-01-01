Botly

Botly

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: getbotly.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Botly в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Botly — это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный специально для использования на платформе OnlyFans. Он направлен на улучшение пользовательского опыта, предоставляя веселое, кокетливое и дружелюбное диалоговое решение с использованием искусственного интеллекта. Инструмент предлагает 7-дневную бесплатную пробную версию и имеет расширение Chrome для легкой интеграции с OnlyFans. Botly читает и анализирует предыдущие разговоры, чтобы получить контекст и оптимизировать свои ответы. Он предлагает различные этапы чата, включая светскую беседу, секстинг и продажи, что позволяет пользователям легко переключать стили разговора. Этот инструмент упрощает процесс продаж с оплатой за просмотр, делая его для пользователей простым в три клика. С Botly пользователи могут персонализировать свои чаты и отправлять сообщения одним щелчком мыши. ИИ запоминает прошлые разговоры, обеспечивая последовательность и привлекательность сообщений. Он может запоминать конкретные детали, например, кличку домашнего любимца фаната, благодаря чему пользователи чувствуют, что их помнят и ценят. Botly также обеспечивает функцию командной работы, позволяя подключать несколько профилей через одну учетную запись. Эта функция позволяет быстро переключаться между учетными записями создателей без необходимости дополнительных входов в систему. Чтобы обеспечить безопасность, Botly предлагает специальный вход в чат и обеспечивает поддержку новым или существующим сотрудникам. Этот инструмент помогает пользователям увеличить свои доходы за счет улучшения качества чата и взаимодействия с фанатами. Botly предлагает как ежемесячные, так и ежегодные варианты оплаты, и пользователи могут начать с 7-дневной бесплатной пробной версии. Он интегрирован с OnlyFans и предоставляет панель расширений для быстрого доступа. Инструмент также предлагает языковую поддержку и частную группу Telegram для дополнительной поддержки и сетевых возможностей.

Веб-сайт: getbotly.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Botly, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Chaperoned

Chaperoned

chaperoned.live

Article.Audio

Article.Audio

article.audio

GPT Prompt Tuner

GPT Prompt Tuner

gptprompttuner.com

Smartwriter

Smartwriter

smartwriter.ai

Meya

Meya

meya.ai

BestChat

BestChat

bestchat.com

Instant Singer

Instant Singer

instantsinger.com

docAnalyzer.AI

docAnalyzer.AI

docanalyzer.ai

MyShell

MyShell

myshell.ai

FlirtFlix

FlirtFlix

flirtflix.ai

Summary Box

Summary Box

summarybox.com

ContentPie

ContentPie

contentpie.ai

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности