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Botly — это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный специально для использования на платформе OnlyFans. Он направлен на улучшение пользовательского опыта, предоставляя веселое, кокетливое и дружелюбное диалоговое решение с использованием искусственного интеллекта.
Инструмент предлагает 7-дневную бесплатную пробную версию и имеет расширение Chrome для легкой интеграции с OnlyFans. Botly читает и анализирует предыдущие разговоры, чтобы получить контекст и оптимизировать свои ответы.
Он предлагает различные этапы чата, включая светскую беседу, секстинг и продажи, что позволяет пользователям легко переключать стили разговора. Этот инструмент упрощает процесс продаж с оплатой за просмотр, делая его для пользователей простым в три клика.
С Botly пользователи могут персонализировать свои чаты и отправлять сообщения одним щелчком мыши. ИИ запоминает прошлые разговоры, обеспечивая последовательность и привлекательность сообщений.
Он может запоминать конкретные детали, например, кличку домашнего любимца фаната, благодаря чему пользователи чувствуют, что их помнят и ценят. Botly также обеспечивает функцию командной работы, позволяя подключать несколько профилей через одну учетную запись.
Эта функция позволяет быстро переключаться между учетными записями создателей без необходимости дополнительных входов в систему. Чтобы обеспечить безопасность, Botly предлагает специальный вход в чат и обеспечивает поддержку новым или существующим сотрудникам.
Этот инструмент помогает пользователям увеличить свои доходы за счет улучшения качества чата и взаимодействия с фанатами. Botly предлагает как ежемесячные, так и ежегодные варианты оплаты, и пользователи могут начать с 7-дневной бесплатной пробной версии.
Он интегрирован с OnlyFans и предоставляет панель расширений для быстрого доступа. Инструмент также предлагает языковую поддержку и частную группу Telegram для дополнительной поддержки и сетевых возможностей.
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