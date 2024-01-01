Botika — фирма, занимающаяся разработкой сложных технологий диалогового искусственного интеллекта. В первую очередь он известен своим чат-ботом GPT (Генераторный предварительно обученный трансформатор). Эта технология представляет собой замечательное сочетание системы чат-бота Botika, которая использует технологию на основе правил, классификацию намерений НЛП и GPT. Результатом этой комбинации стал супер-чат-бот, который потенциально может внести существенные изменения в обслуживание клиентов. Система может понимать и реагировать на требования клиентов круглосуточно, 7 дней в неделю, обеспечивая более персонализированное и более человечное взаимодействие. Предлагая помощника с искусственным интеллектом, который может взаимодействовать посредством текста и голоса, используя современные каналы связи, приложение Botika привносит передовой диалоговый искусственный интеллект в различные отрасли, включая здравоохранение, судоходство и страхование. Кроме того, он также представляет интерфейс для настраиваемых решений чат-ботов для удовлетворения потребностей предприятия. Запатентованная технология основана на GPT от OpenAI, системе, предназначенной для генерации интеллектуального и человеческого текста, что преобразует взаимодействие с технологией.

Веб-сайт: botika.online

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