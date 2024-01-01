Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

BotBuz позиционирует себя как мощная платформа чат-ботов без кода, которая позволяет компаниям любого размера улучшать качество обслуживания клиентов, увеличивать продажи и оптимизировать свою деятельность за счет использования интеллектуальных многоканальных чат-ботов на различных платформах, таких как WhatsApp, Instagram, Facebook. Мессенджер и многое другое.

Веб-сайт: botbuz.com

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