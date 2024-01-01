Boomcaster

Boomcaster

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Веб-сайт: boomcaster.com

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Boomcaster совершает революцию в подкастинге, предлагая высококачественные возможности локальной записи для удаленных интервью, обеспечивая звук студийного уровня и разрешение видео до 4K. Ввод каждого участника фиксируется независимо, что защищает записи от нестабильности в Интернете и обеспечивает непревзойденную четкость. Наша интуитивно понятная платформа также включает в себя такие функции, как автоматическая постобработка, редактирование в реальном времени и прямая трансляция одним щелчком мыши на основные социальные платформы. Разработанный как для начинающих подкастеров, так и для опытных вещателей, Boomcaster упрощает технические задачи производства подкастов, позволяя создателям сосредоточиться на предоставлении привлекательного контента. Присоединяйтесь к сообществу подкастеров, которые доверяют Boomcaster, чтобы улучшить качество своих аудио- и видеоподкастов.
Категории:
Music & Audio
Программное обеспечение для транскрипции

Веб-сайт: boomcaster.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Boomcaster, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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