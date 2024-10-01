Альтернативы - Bookeo

Akiflow

akiflow.com

Akiflow — это персональный менеджер задач + настольное приложение-календарь (Win+mac), которое поможет вам всегда быть организованным. Если вы станете в 10 раз быстрее в базовых упражнениях, то поддержание организованности не будет для вас обузой и не потребует слишком много времени в течение дня. П...