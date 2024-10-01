Альтернативы - Bookeo

Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly помогает отдельным лицам, командам и организациям по всему миру автоматизировать жизненный цикл встреч, избавляя от необходимости постоянно планировать встречи. Calendly позволяет компаниям быстрее заключать сделки, нанимать кандидатов, строить отношения и развивать свой бизнес. Более 20 ми...

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Планируйте и делитесь временем встреч и мероприятий, а также автоматически получайте напоминания. Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент э...

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Приложение для планирования на базе искусственного интеллекта для занятых команд, которое находит лучшее время для ваших задач, привычек, встреч и перерывов. Верните себе до 40 % рабочей недели благодаря адаптивному планированию в режиме реального времени, сохраняя при этом гибкость календаря благод...

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

Zoho Calendar — это бизнес-календарь онлайн, предназначенный для того, чтобы все члены команды были на одной странице. Вы можете планировать встречи, организовывать мероприятия и бронировать ресурсы в кратчайшие сроки. Ключевые преимущества и функции включают в себя: 1. Совместная работа в разных ча...

Motion

Motion

usemotion.com

Motion — это инструмент концентрации и повышения производительности, используемый тысячами высокоэффективных руководителей и специалистов. Он экономит ваше время и внимание, поэтому вы можете потратить его на самое важное.

Teamup

Teamup

teamup.com

Teamup — это приложение онлайн-календаря для групп, позволяющее организовывать людей и ресурсы, планировать работу, управлять доступностью и делиться событиями. Команда

Microsoft Bookings

Microsoft Bookings

microsoft.com

Microsoft Bookings — это приложение для планирования встреч, которое помогает вам отслеживать ваши бронирования, ваших сотрудников и клиентов. Вы никогда не пропустите встречу, и у вас будет меньше неявок.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной ...

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling — это облачное программное решение для планирования встреч, которое позволяет владельцам бизнеса управлять своими встречами онлайн. Продукт удовлетворяет потребности малого и среднего бизнеса, а также отдельных специалистов. Acuity Scheduling позволяет пользователям автоматизирова...

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

Brevo

Brevo

brevo.com

В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...

Housecall Pro

Housecall Pro

housecallpro.com

Housecall Pro поддерживает профессионалов во всех аспектах их ежедневного рабочего процесса, включая: планирование заданий, базу данных клиентов, выставление счетов и обработку платежей, отправку технических специалистов и многое другое. Он также полностью интегрирован с доступом к приложению для бр...

Zoho Bookings

Zoho Bookings

zoho.com

Онлайн-планировщик для предоставления лучших консультаций. Zoho Bookings синхронизирует ваши календари, позволяя клиентам самостоятельно планировать и оплачивать встречи. Наш пользовательский интерфейс автоматически настраивается в соответствии с вашей отраслью, что означает, что вы чувствуете себя...

Doodle

Doodle

doodle.com

Мировой лидер в области онлайн-планирования, Doodle — это самый мощный способ планировать встречи с клиентами, коллегами и командами. Найдите лучшее время для личных встреч, командных встреч и многого другого с помощью нашего набора удобных инструментов календаря. Узнайте, почему 30 миллионов пользо...

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook — это централизованная платформа управления потоками клиентов, которая позволяет независимым компаниям обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов и работать с уверенностью. Основные функции: - Счета - Предложения - Онлайн-платежи - Планирование - Контактная форма и управление...

Planyway

Planyway

planyway.com

Лучший способ визуально управлять своим расписанием и планировать командную работу в календаре или временной шкале. Управляйте всем, от ежедневного расписания до командной работы и крупных проектов, в одном календаре Trello!

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash — это больше, чем просто программное обеспечение для клиентского портала. Это полностью интегрированная облачная платформа, которая полностью удовлетворит потребности в программном обеспечении большинства предприятий малого и среднего бизнеса. К сожалению, многие владельцы бизнеса невероят...

Akiflow

Akiflow

akiflow.com

Akiflow — это персональный менеджер задач + настольное приложение-календарь (Win+mac), которое поможет вам всегда быть организованным. Если вы станете в 10 раз быстрее в базовых упражнениях, то поддержание организованности не будет для вас обузой и не потребует слишком много времени в течение дня. П...

Mindbody

Mindbody

mindbodyonline.com

Ищете новую тренировку? Хотите записаться на занятия йогой дешевле? Нужна помощь в поиске новых тренировок дома? Приложение Mindbody поможет вам найти лучшее место, где можно попотеть и поработать над телом на пляже. Ищете ли вы тренировку для начинающих или пытаетесь достичь своих 30-дневных целей ...

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom — это рабочее пространство для независимых владельцев бизнеса, фрилансеров и специалистов сферы услуг. Он объединяет все точки взаимодействия с клиентом в профессиональном опыте, включая цифровые формы, расценки, контракты, счета-фактуры, цифровые платежи, общение, планирование и даже клиентск...

Picktime

Picktime

picktime.com

Picktime — это платформа для планирования встреч, которая позволяет предприятиям без проблем управлять встречами, персоналом и услугами. Это универсальное решение для предприятий, которым необходимо планирование любого рода. Будь то управление помещениями, аренда оборудования, бронирование занятий, ...

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai — это универсальная платформа для креативных и цифровых агентств, консалтинговых компаний и поставщиков профессиональных услуг. Он предназначен для предоставления предприятиям полного обзора своего бизнеса в режиме реального времени. Упростите свои бизнес-операции и объедините свои проекты, к...

Cal.com

Cal.com

cal.com

Планирование с открытым исходным кодом: отправьте ссылку и встретитесь или создайте целый рынок для общения людей.

Timely

Timely

gettimely.com

Своевременно. Программное обеспечение для бронирования, которое заставляет клиентов возвращаться. Управляйте своим салоном как профессионал с помощью простого в использовании программного обеспечения для бронирования, которое позволит вам контролировать весь процесс обслуживания клиентов. Все начина...

Setmore

Setmore

setmore.com

Setmore — это программное обеспечение для онлайн-планирования встреч, которое помогает вам планировать встречи онлайн, управлять встречами, расписаниями и клиентами с помощью простого в использовании веб-приложения.

Booksy

Booksy

booksy.com

Booksy Biz предоставляет вам все инструменты, необходимые для управления и развития вашего бизнеса. Одно приложение для приема встреч, управления календарем, обработки платежей, привлечения новых клиентов и стимулирования их возвращения. Поскольку более 38 миллионов клиентов по всему миру используют...

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.

BeforeSunset AI

BeforeSunset AI

beforesunset.ai

BeforeSunset AI — это ежедневный веб-планировщик с искусственным интеллектом, предназначенный для помощи командам и занятым профессионалам в ежедневном планировании и управлении временем. КАК ЭТО РАБОТАЕТ: С помощью AI-планировщика BeforeSunset и программного обеспечения для выполнения вы можете пла...

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified — это платформа создания конвейеров для отделов по работе с доходами, использующих Salesforce. Ведущие бренды B2B, такие как Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot и VMWare, доверяют Qualified расширять свою воронку продаж, используя свой самый большой актив в области продаж и марк...

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