Альтернативы - Bonusly

Nectar

nectarhr.com

Nectar сотрудничает с SHRM, чтобы помочь командам по всему миру чувствовать себя ценными, связанными и вовлеченными. Повышайте вовлеченность и празднуйте индивидуальные победы каждый день с помощью Nectar. Наша платформа признания и вознаграждения 360° позволяет каждому (как между коллегами, так и м...