Bonjoro

Bonjoro

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Веб-сайт: bonjoro.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Bonjoro позволяет отправлять персональные видео новым потенциальным клиентам и клиентам, чтобы выделиться, завоевать доверие и увеличить продажи. Bonjoro подключается к вашим существующим инструментам CRM или маркетинга по электронной почте, чтобы вы могли отправлять быстрые и привлекательные видеоролики в любом масштабе, чтобы: конвертировать больше потенциальных клиентов, заказывать больше демонстраций, приветствовать новых пользователей и укреплять любовь и лояльность клиентов на протяжении всего пути вашего клиента. Приходите и присоединяйтесь к более чем 50 000 других компаний, завоевывающих поклонников клиентов с помощью видео!
Категории:
Business
Программное обеспечение для видео электронной почты

Веб-сайт: bonjoro.com

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