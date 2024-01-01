Bonjoro позволяет отправлять персональные видео новым потенциальным клиентам и клиентам, чтобы выделиться, завоевать доверие и увеличить продажи. Bonjoro подключается к вашим существующим инструментам CRM или маркетинга по электронной почте, чтобы вы могли отправлять быстрые и привлекательные видеоролики в любом масштабе, чтобы: конвертировать больше потенциальных клиентов, заказывать больше демонстраций, приветствовать новых пользователей и укреплять любовь и лояльность клиентов на протяжении всего пути вашего клиента. Приходите и присоединяйтесь к более чем 50 000 других компаний, завоевывающих поклонников клиентов с помощью видео!

Веб-сайт: bonjoro.com

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