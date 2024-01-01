Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Весовая шкала измерения сердечно-сосудистой системы и алгоритмы прогнозирования Bodyport выявляют ранние изменения сердечной функции, что помогает предотвратить госпитализацию, которой можно было бы избежать.

Веб-сайт: bodyport.com

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