Bodyport

Bodyport

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Веб-сайт: bodyport.com

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Весовая шкала измерения сердечно-сосудистой системы и алгоритмы прогнозирования Bodyport выявляют ранние изменения сердечной функции, что помогает предотвратить госпитализацию, которой можно было бы избежать.

Веб-сайт: bodyport.com

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