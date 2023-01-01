Альтернативы - Bluedot

Xtremepush US

xtremepush.com

Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и поддержания прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении все...