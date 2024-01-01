BluBil можно использовать для контроля расходов и доходов в личных, семейных и корпоративных целях. Возможно создание неограниченного количества групп, которые будут управлять денежными потоками в семье, в компании, между друзьями, во время совместной поездки и для любых других целей. Легко создать группу и пополнить ее персоналом, который получает надбавку, имеет командировочные расходы, представительские расходы. Теперь денежный поток понятен. Монитор просто и быстро. Добавлять расходы и доходы довольно просто, ваши сотрудники не «забудут» их исправить из-за сложности интерфейса. Установите индивидуальные права рядовых сотрудников и руководителей подразделений. Делегируйте полномочия, но сохраняйте полную уверенность в контроле над происходящим. Денежный поток Группы будет полностью перед вашими глазами, но только при наличии у вас достаточных прав. Следите за движением денег между сотрудниками.

Веб-сайт: blubil.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BluBil, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.