BluBil

BluBil

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: blubil.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

BluBil можно использовать для контроля расходов и доходов в личных, семейных и корпоративных целях. Возможно создание неограниченного количества групп, которые будут управлять денежными потоками в семье, в компании, между друзьями, во время совместной поездки и для любых других целей. Легко создать группу и пополнить ее персоналом, который получает надбавку, имеет командировочные расходы, представительские расходы. Теперь денежный поток понятен. Монитор просто и быстро. Добавлять расходы и доходы довольно просто, ваши сотрудники не «забудут» их исправить из-за сложности интерфейса. Установите индивидуальные права рядовых сотрудников и руководителей подразделений. Делегируйте полномочия, но сохраняйте полную уверенность в контроле над происходящим. Денежный поток Группы будет полностью перед вашими глазами, но только при наличии у вас достаточных прав. Следите за движением денег между сотрудниками.

Веб-сайт: blubil.com

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