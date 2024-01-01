Альтернативы - Block Advisors
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks — это пакет программного обеспечения для бухгалтерского учета, разработанный и продаваемый компанией Intuit. Продукты QuickBooks ориентированы в основном на малый и средний бизнес и предлагают локальные бухгалтерские приложения, а также облачные версии, которые принимают бизнес-платежи, у...
ADP
adp.com
ADP предлагает ведущие в отрасли онлайн-решения для расчета заработной платы и управления персоналом, а также налогов, соблюдения требований, управления льготами и многого другого. Получите лучшее с ADP.
Kwork
kwork.com
Kwork — это глобальная площадка для фрилансеров с фиксированной ценой на услуги от 10 долларов США. От веб-разработки и дизайна до создания музыки, SMM, SEO, редактирования видео и многого другого — для каждой потребности найдется услуга!
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...
Osome
osome.com
Мы освобождаем вас от ручного учета, распутываем электронную коммерцию и создаем компании. Позвольте нашим специалистам позаботиться о счетах, отчетах и налогах, пока вы развиваете свой бизнес.
Alight
alight.com
От приема на работу до выхода на пенсию и далее — ваши сотрудники зависят от ваших ресурсов, которые улучшат их здоровье, богатство и благополучие. Передайте им власть с помощью данных и технологий, которые обеспечивают ясность благодаря своевременной и более широкой взаимосвязанной информации. Обес...
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Являясь мировым лидером в области экспертных решений, мы помогаем профессионалам оказывать глубокое влияние, когда это наиболее важно, в секторах здравоохранения, налогообложения, бухгалтерского учета, финансов и права.
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 — это решение Quickbooks и Xero для ведения бухгалтерского учета, учета и консультирования для малого и среднего бизнеса.
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire — это простой и мощный облачный инструмент для подбора персонала, который упрощает размещение объявлений на досках объявлений и управление вашими кандидатами. Легко создавайте новые вакансии и размещайте их на досках объявлений, которые имеют значение. Продвигайте товары в социальных сет...
Bench Accounting
bench.co
Bench — крупнейшая в Америке профессиональная бухгалтерская служба для малого бизнеса. Начните бесплатную пробную версию сегодня, и мы будем вести вашу бухгалтерию в течение одного месяца.
Paro.ai
paro.ai
Paro — это платформа роста, которая объединяет экспертное сообщество талантов и предприятия для решения неотложных задач и разработки плана долгосрочного успеха. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта и глубокому отраслевому опыту Paro предлагает предприятиям наиболее подходя...
Pilot
pilot.com
Сосредоточьтесь на своем бизнесе, зная, что наши опытные бухгалтеры при помощи суперспособностей программного обеспечения позаботятся о ваших бухгалтерских книгах.
Zeni
zeni.ai
Финансовая команда на базе искусственного интеллекта для стартапов. Получите финансовую информацию в режиме реального времени и получите финансовую команду с полным спектром услуг с помощью интеллектуальных услуг Zeni по ведению бухгалтерского учета, бухгалтерского учета и финансового директора.
Crowe
crowe.com
Crowe — это бухгалтерская, консалтинговая и технологическая фирма, которая объединяет глубокие отраслевые и специализированные знания с инновационными технологиями, чтобы создавать ценность для клиентов честно и объективно, прислушиваясь к их бизнесу, тенденциям в своих отраслях и проблемам, с котор...
Fincent
fincent.com
Испытайте бесшовное управление финансами. Оптимизация ✓ Бухгалтерский учет ✓ Подача налоговых деклараций ✓ Выставление счетов и платежи ✓ Отслеживание расходов и многое другое. Закажите демо!
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark предлагает онлайн-бухгалтерский учет, который включает в себя автоматизированный учет с доступом к специальной команде по работе с клиентами для упрощенной подготовки налогов, выставления счетов, платежей, отслеживания расходов и многого другого.
inDinero
indinero.com
inDinero — компания, занимающаяся программным обеспечением и услугами по бухгалтерскому учету, предоставляющая программное обеспечение для бухгалтерского и финансового учета. Компания inDinero, основанная в 2009 году Джессикой Мах, Энди Су и Андреа Баррика, в 2010 году окончила инкубатор стартапов Y...
Ceterus
ceterus.com
Автоматизация уже здесь — сделайте ее частью своего бухгалтерского учета! Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем малого бизнеса или CPA-фирмой, поддерживающей малый бизнес, вам нужна автоматизация, чтобы конкурировать на современном рынке. Ceterus сочетает в себе технологии, которые ...
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR — это ведущая глобальная платформа трудоустройства, которая позволяет компаниям легко нанимать команды на международном уровне. ChaadHR позаботится о международной заработной плате, льготах, налогах, опционах на акции и соблюдении требований в десятках стран. Наша надежная защита интеллектуа...
Allevity
allevity.com
Allevity дает своим клиентам свободу вернуться к тому, что они любят. На протяжении более 45 лет они обеспечивают душевное спокойствие благодаря комплексному набору решений для работодателей. Клиенты доверяют Allevity профессионально управлять своими человеческими ресурсами, расчетом заработной плат...
PayEntry
payentry.com
Payentry предлагает технологию, которая упрощает услуги по расчету заработной платы — мощный механизм обработки, а также наиболее интуитивно понятный рабочий процесс и пользовательский интерфейс. Наша последняя версия NextGen делает программную платформу онлайн-расчета заработной платы Payentry еще ...
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo помогает соискателям найти работу в колл-центре, производстве, судоходстве и других отраслях легкой промышленности.
G&A Partners
gnapartners.com
Предоставляя проверенные решения и технологии в области управления персоналом, льготами для сотрудников, администрирования заработной платы и безопасности на рабочем месте, G&A Partners облегчает бремя утомительных административных задач и позволяет владельцам бизнеса сосредоточить свое время, талан...
Insperity
insperity.com
Insperity предоставляет HR- и бизнес-решения, которые помогают лучшим компаниям Америки процветать с 1986 года.
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum предлагает аутсорсинг HR, расчет заработной платы и администрирование заработной платы, льготы и администрирование льгот для сотрудников, 401 (k), компенсацию работникам и HR-решения.
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub — это виртуальная платформа для подготовки подоходного налога для физических лиц и предприятий, которая подбирает подателей деклараций со специальным CPA. Мы стремимся объединить удобство и низкую цену подачи налоговой декларации онлайн на дому с гарантией профессионально подготовленной налог...
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке налогов онлайн.
Collective
collective.com
Collective — это первая онлайн-платформа для бэк-офиса, предназначенная для единого бизнеса. Технологии Collective и команда доверенных консультантов дают нашим участникам свободу сосредоточиться на том, что важно, взяв на себя все заботы: от регистрации бизнеса до бухгалтерского учета, бухгалтерско...
Profit Matters
profitmatters.co
Прибыль имеет значение. Бухгалтерия гарантирует точность ваших финансовых отчетов каждый месяц. Мы любим предпринимателей и понимаем их боль. Точные финансовые показатели приводят к лучшим решениям и, в свою очередь, к большей прибыли.
Digits
digits.com
Цифры — это переосмысленный учет. Представьте себе чистые книги, ценную информацию и интуитивно понятные отчеты, которые будут доставлены в конце месяца (а не с опозданием на 2–3 недели!) и за половину стоимости любой традиционной фирмы. Компания Digits создала первую за 20 с лишним лет современную ...