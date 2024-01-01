Альтернативы - Blobr
Zapier
zapier.com
Zapier — это глобальная удаленная компания, которая позволяет конечным пользователям интегрировать используемые ими веб-приложения. Хотя Zapier базируется в Саннивейле, штат Калифорния, в нем работают 250 сотрудников, расположенных в США и в 23 других странах.
IFTTT
ifttt.com
If This then That, также известный как IFTTT, представляет собой бесплатную веб-службу, которая создает цепочки простых условных операторов, называемых апплетами. Апплет запускается при изменениях, происходящих в других веб-службах, таких как Gmail, Facebook, Telegram, Instagram или Pinterest. Напр...
Make
make.com
Make позволяет проектировать, создавать и автоматизировать что угодно — от задач и рабочих процессов до приложений и систем — за несколько кликов. Ранее Интегромат.
Postman Web
postman.com
Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.
Datadog
datadoghq.com
Datadog — это служба мониторинга облачных приложений, обеспечивающая мониторинг серверов, баз данных, инструментов и сервисов через платформу анализа данных на базе SaaS.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI — это API-концентратор, который помогает разработчикам находить и напрямую подключаться к ведущим API в мире, а также управлять своими собственными API из одного централизованного места.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow позволяет сотрудникам работать так, как они хотят, а не так, как требует программное обеспечение. И клиенты могут получить то, что им нужно, тогда, когда им это нужно.
Apigee
google.com
Apigee, часть Google Cloud, помогает ведущим компаниям проектировать, защищать и масштабировать интерфейсы прикладного программирования (API). Попробуйте Apigee бесплатно.
Stoplight
stoplight.io
Используя Stoplight, вы можете создавать описания OpenAPI, документацию, макеты серверов намного быстрее, чем другие инструменты API, без каких-либо специальных знаний, необходимых на одной централизованной платформе.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — это платформа нового поколения без программирования для автоматизации бизнес-процессов и создания собственных приложений для Интернета и мобильных устройств с генерацией кода.
Aspose
aspose.app
Кроссплатформенные приложения для форматов файлов. Онлайн-обработка файлов для форматов PDF, Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project, OneNote, OpenOffice, CAD, 3D.
Mockaroo
mockaroo.com
Бесплатный генератор тестовых данных и инструмент для моделирования API — Mockaroo позволяет создавать собственные наборы данных CSV, JSON, SQL и Excel для тестирования и демонстрации вашего программного обеспечения.
CodeCanyon
codecanyon.net
Тысячи кода, скриптов и плагинов для каждой сборки веб-сайта. Выбирайте плагины для электронной коммерции, шаблоны мобильных приложений, PHP, Bootstrap и многое другое для любого бюджета, созданные лучшими разработчиками мира.
ReadMe
readme.com
Центры разработчиков, которые встречают ваших пользователей там, где они находятся. ReadMe превращает вашу документацию по API в интерактивные центры, помогающие разработчикам добиться успеха.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Присоединяйтесь к тысячам разработчиков, которые используют SwaggerHub для создания и проектирования отличных API. Зарегистрируйтесь или войдите сегодня.
Tray.io
tray.io
Tray.io — самая продвинутая платформа интеграции для подключения инструментов, которые вы используете каждый день. Легко оптимизируйте процессы с помощью нашего визуального редактора рабочих процессов. Создавайте с помощью кликов или кода.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic — коммерческая компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая инструменты «Платформа интеграции как услуга» (iPaaS) для подключения облачных источников данных, приложений SaaS и локальных программных приложений для бизнеса. Компания SnapLogic со штаб-квартирой в Сан-Матео, ...
Workato
workato.com
Workato, лидер Gartner MQ, — это больше, чем просто iPaaS. Это платформа интеллектуальной автоматизации, которую могут использовать как бизнес, так и ИТ. Он поддерживает тысячи вариантов использования в корпоративных и рабочих процессах, поэтому вы можете автоматизировать все.
Archbee
archbee.com
Все, что вам нужно для создания потрясающей документации. Помогите своим пользователям начать работу с вашим продуктом уже сегодня. Быстро создавайте документацию по продукту, руководства для разработчиков и справочники по API — без головной боли при проектировании.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это платформа для общения с клиентами, которая помогает компаниям продавать и поддерживать своих клиентов через WhatsApp и другие каналы социальных сообщений. Основные функции: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Чат-бот WhatsApp - Трансляции и массовые сообщ...
Backendless
backendless.com
Визуальная платформа разработки приложений, которая делает создание приложений интуитивно понятным и простым в управлении, не требуя кода.
elastic.io
elastic.io
Платформа гибридной интеграции на основе микросервисов для синхронизации данных в реальном времени между разрозненными облачными и локальными приложениями, платформами и базами данных.
Diffbot
diffbot.com
Веб-данные без парсинга веб-страниц. Запрашивайте триллион фрагментов связанного контента в Интернете или извлекайте их по требованию с помощью Diffbot.
APILayer
apilayer.com
Удобный рынок API Расширьте возможности своего приложения, не беспокоясь о масштабируемости и стабильности.
People Data Labs
peopledatalabs.com
В People Data Labs мы создаем самый крупный и наиболее точный источник достоверных данных о людях. Мы предоставляем набор данных резюме, контактной, социальной и демографической информации о более чем 1,5 миллиардах уникальных людей, предоставляемых вам в нужном вам масштабе. Подпишитесь на бесплатн...
Zuplo
zuplo.com
Быстрее выпускайте качественные API: API-шлюз Zuplo помогает малым и крупным командам быстро, безопасно и с революционным опытом разработчиков внедрять в производство API.
Pusher
pusher.com
Обеспечение возможностей реального времени для мобильных устройств и Интернета. Двунаправленные размещенные API, гибкие, масштабируемые и простые в использовании. Мы создаем и поддерживаем сложную инфраструктуру обмена сообщениями, чтобы вы могли быстро создавать функции реального времени, необходи...
Blockspring
blockspring.com
Быстро создавайте и пополняйте списки потенциальных клиентов с помощью нового приложения Blockspring для продаж и подбора персонала.
Kong
konghq.com
Kong — компания, предоставляющая облачные возможности для управления API и микросервисами. Наша платформа объединяет шлюз API, Ingress и Service Mesh в одном решении для разработчиков.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI — один из немногих облачных инструментов без кода для создания REST API. Он позволяет разработчикам мгновенно создавать API-интерфейсы RESTful из любого источника данных, устраняя необходимость внутренней разработки современных мобильных, веб-приложений и приложений Интернета вещей.