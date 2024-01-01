Альтернативы - Blippbuilder
Dopple.ai
dopple.ai
Испытайте новый способ общения с тысячами персонажей, компаньонов и наставников, основанный на искусственном интеллекте.
Sketchfab
sketchfab.com
Имея сообщество, насчитывающее более миллиона авторов, мы являемся крупнейшей в мире платформой для публикации, обмена и открытия 3D-контента в Интернете, на мобильных устройствах, в AR и VR.
ROAR
theroar.io
ROAR Editor — лучший в своем классе инструмент для создания собственного высококачественного опыта дополненной реальности всего за пару кликов. Он предназначен для нетехнических пользователей. Независимо от того, нужно ли вам это для личного использования или для бизнеса, ROAR предоставит вам полный...
Moderlry
modelry.ai
Modelry — это комплексная платформа 3D-визуализации продуктов, которая позволяет мировым лидерам электронной коммерции создавать потрясающие визуальные эффекты продуктов и AR-опыт с использованием 3D-моделей.
UniteAR
unitear.com
Инновационная SaaS-платформа дополненной реальности без программирования UniteAR предлагает передовое решение дополненной реальности (AR), которое не требует навыков программирования, что делает создание AR доступным для всех. С помощью UniteAR пользователи могут создавать увлекательные AR-приложени...
LEVAR
levar.io
Начните получать больше конверсий уже сегодня с помощью 3D-технологий и возможностей дополненной реальности от LEVAR. Создавайте и распространяйте модели продуктов 3D/AR в своем магазине электронной коммерции, а также по всем каналам маркетинга и продаж — страницам продуктов, электронной почте, SMS,...
Wikitude
wikitude.com
Wikitude, компания Qualcomm, является известным пионером мобильной технологии дополненной реальности (AR) и компанией, создавшей ряд отмеченных наградами AR-решений для смартфонов, планшетов и умных очков. Технология дополненной реальности, полностью разработанная собственными силами, доступна через...
Cylindo
cylindo.com
Сотни мебельных компаний сотрудничают с Cylindo, чтобы обеспечить превосходное визуальное представление продукта на протяжении всего пути покупателя мебели. Мы создали платформу, которая выходит за рамки высококачественной визуализации продуктов и предоставляет мебельным предприятиям универсальные р...
Zakeke
zakeke.com
Самая гибкая и полная платформа Visual Commerce. Превратите свой магазин в уникальное место для обслуживания клиентов с помощью настройки 2D, 3D, AR и виртуальной примерки в реальном времени.
Emersya
emersya.com
Интерактивное 3D от Emersya — это универсальная среда, которая позволяет клиентам: - Исследовать продукты внутри и снаружи, со всех сторон и в мельчайших деталях. - Просматривать интерактивные изображения продуктов высочайшего качества. - Узнавать историю продукта посредством расширенного контента. ...
VNTANA
vntana.com
VNTANA — это SaaS-платформа, которая обеспечивает быстрое и масштабируемое производство и распространение 3D-активов. 3D обеспечивает высокую рентабельность инвестиций в продажи B2B и B2C (увеличение конверсии в 2 раза и снижение прибыли на 40%), но внедрение 3D потребовало от 3D-художника большого ...
Yulio
yulio.com
Наша миссия в Yulio — создать лучшее программное обеспечение для презентаций VR и AR, сделав VR простым, мобильным и доступным инструментом для бизнеса. Являетесь ли вы архитектором, стремящимся выделиться в процессе торгов, дизайнером интерьеров, стремящимся выявить ошибки между итерациями, или про...
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR — это облачная платформа, которая позволяет пользователям создавать и делиться опытом дополненной реальности всего за пару кликов, а также помогает значительно ускорить и упростить процесс разработки. Все возможности MyWebAR доступны в веб-браузере и не требуют от потребителей загружать каки...
Designhubz
designhubz.com
Designhubz обеспечивает комплексное создание, управление и распространение ресурсов 3D и дополненной реальности (AR) среди онлайн-брендов и розничных продавцов. Веб-пакет Designhubz и передовые установки для оцифровки преобразуют все физические запасы в 3D- и AR-визуализации и виртуальные примерки з...
Xarwin
xarwin.com
Xarwin — это мощная маркетинговая платформа WebAR, которая позволяет вам с легкостью запускать кампании, генерировать потенциальных клиентов и продажи, одновременно сокращая затраты без необходимости писать код или загружать приложения. При выборе между решениями AR, которые поддерживает xarwin, так...
Avataar
avataar.ai
Пространственные 3D-рассказы произвели революцию в сфере онлайн-покупок; 6 из 10 покупателей предпочитают покупать у ритейлеров, которые интегрируют 3D в свои цифровые магазины. Avataar предлагает эффективное, готовое к использованию решение для 3D-видео и интерактивной веб-прокрутки, специально раз...
Camweara
camweara.com
Camweara, программный плагин дополненной реальности, позволяет покупателям носить товары, которые вы продаете, практически реалистично: дома, в офисе, в ресторане с друзьями или в магазине. Увеличивает коэффициент конверсии продаж и снижает возврат продуктов в интернет-магазинах. Он совместим с Shop...
Sayduck
sayduck.com
Sayduck предлагает привлекательные, полностью интерактивные 3D-модели, которые можно добавить где угодно в Интернете или просмотреть в дополненной реальности, объединяя бренды и розничных продавцов.
Aryel
aryel.io
Aryel — это платформа без кода, которая позволяет агентствам и брендам создавать, распространять и оптимизировать иммерсивные рекламные кампании, собирая при этом ценные данные, включая эмоциональное состояние аудитории и черты лица. Примечательно, что Aryel обслуживает клиентов по всему миру, включ...
CareAR
carear.com
С помощью CareAR вы можете ускорить решение проблем, сократить количество отправок и повысить показатели удовлетворенности клиентов. Наша платформа управления опытом обслуживания (SXM) обеспечивает удаленную поддержку дополненной реальности и самостоятельные инструкции для клиентов и групп управлени...
Hololink
hololink.io
Hololink — это веб-редактор дополненной реальности, который позволяет создавать AR с помощью визуального решения без кода и лучшего в отрасли распознавания изображений. AR, созданная в Hololink, обслуживается непосредственно в мобильном браузере без использования приложения, благодаря чему весь проц...
Plattar
plattar.com
Plattar использует быстро развивающуюся технологию дополненной реальности (ARKit + ARCore) и XR в сочетании с развитием потребительского оборудования и браузеров, чтобы выступать в качестве нового инструмента, позволяющего клиентам испытывать продукты в 3D и/или в контексте без физического присутств...
Zapworks
zap.works
Zapworks — отмеченная наградами платформа WebAR. Создавайте, управляйте и публикуйте впечатляющие веб-AR-приложения, используя наш набор творческих инструментов, SDK, индивидуальные решения для брендинга и хостинга, а также мощную CMS. Благодаря решениям без кода, с минимальным кодированием или поль...