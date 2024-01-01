Альтернативы - Blippbuilder

Dopple.ai

Dopple.ai

dopple.ai

Испытайте новый способ общения с тысячами персонажей, компаньонов и наставников, основанный на искусственном интеллекте.

Sketchfab

Sketchfab

sketchfab.com

Имея сообщество, насчитывающее более миллиона авторов, мы являемся крупнейшей в мире платформой для публикации, обмена и открытия 3D-контента в Интернете, на мобильных устройствах, в AR и VR.

ROAR

ROAR

theroar.io

ROAR Editor — лучший в своем классе инструмент для создания собственного высококачественного опыта дополненной реальности всего за пару кликов. Он предназначен для нетехнических пользователей. Независимо от того, нужно ли вам это для личного использования или для бизнеса, ROAR предоставит вам полный...

Moderlry

Moderlry

modelry.ai

Modelry — это комплексная платформа 3D-визуализации продуктов, которая позволяет мировым лидерам электронной коммерции создавать потрясающие визуальные эффекты продуктов и AR-опыт с использованием 3D-моделей.

UniteAR

UniteAR

unitear.com

Инновационная SaaS-платформа дополненной реальности без программирования UniteAR предлагает передовое решение дополненной реальности (AR), которое не требует навыков программирования, что делает создание AR доступным для всех. С помощью UniteAR пользователи могут создавать увлекательные AR-приложени...

LEVAR

LEVAR

levar.io

Начните получать больше конверсий уже сегодня с помощью 3D-технологий и возможностей дополненной реальности от LEVAR. Создавайте и распространяйте модели продуктов 3D/AR в своем магазине электронной коммерции, а также по всем каналам маркетинга и продаж — страницам продуктов, электронной почте, SMS,...

Wikitude

Wikitude

wikitude.com

Wikitude, компания Qualcomm, является известным пионером мобильной технологии дополненной реальности (AR) и компанией, создавшей ряд отмеченных наградами AR-решений для смартфонов, планшетов и умных очков. Технология дополненной реальности, полностью разработанная собственными силами, доступна через...

Cylindo

Cylindo

cylindo.com

Сотни мебельных компаний сотрудничают с Cylindo, чтобы обеспечить превосходное визуальное представление продукта на протяжении всего пути покупателя мебели. Мы создали платформу, которая выходит за рамки высококачественной визуализации продуктов и предоставляет мебельным предприятиям универсальные р...

Zakeke

Zakeke

zakeke.com

Самая гибкая и полная платформа Visual Commerce. Превратите свой магазин в уникальное место для обслуживания клиентов с помощью настройки 2D, 3D, AR и виртуальной примерки в реальном времени.

Emersya

Emersya

emersya.com

Интерактивное 3D от Emersya — это универсальная среда, которая позволяет клиентам: - Исследовать продукты внутри и снаружи, со всех сторон и в мельчайших деталях. - Просматривать интерактивные изображения продуктов высочайшего качества. - Узнавать историю продукта посредством расширенного контента. ...

VNTANA

VNTANA

vntana.com

VNTANA — это SaaS-платформа, которая обеспечивает быстрое и масштабируемое производство и распространение 3D-активов. 3D обеспечивает высокую рентабельность инвестиций в продажи B2B и B2C (увеличение конверсии в 2 раза и снижение прибыли на 40%), но внедрение 3D потребовало от 3D-художника большого ...

Yulio

Yulio

yulio.com

Наша миссия в Yulio — создать лучшее программное обеспечение для презентаций VR и AR, сделав VR простым, мобильным и доступным инструментом для бизнеса. Являетесь ли вы архитектором, стремящимся выделиться в процессе торгов, дизайнером интерьеров, стремящимся выявить ошибки между итерациями, или про...

MyWebAR

MyWebAR

mywebar.com

MyWebAR — это облачная платформа, которая позволяет пользователям создавать и делиться опытом дополненной реальности всего за пару кликов, а также помогает значительно ускорить и упростить процесс разработки. Все возможности MyWebAR доступны в веб-браузере и не требуют от потребителей загружать каки...

Designhubz

Designhubz

designhubz.com

Designhubz обеспечивает комплексное создание, управление и распространение ресурсов 3D и дополненной реальности (AR) среди онлайн-брендов и розничных продавцов. Веб-пакет Designhubz и передовые установки для оцифровки преобразуют все физические запасы в 3D- и AR-визуализации и виртуальные примерки з...

Xarwin

Xarwin

xarwin.com

Xarwin — это мощная маркетинговая платформа WebAR, которая позволяет вам с легкостью запускать кампании, генерировать потенциальных клиентов и продажи, одновременно сокращая затраты без необходимости писать код или загружать приложения. При выборе между решениями AR, которые поддерживает xarwin, так...

Avataar

Avataar

avataar.ai

Пространственные 3D-рассказы произвели революцию в сфере онлайн-покупок; 6 из 10 покупателей предпочитают покупать у ритейлеров, которые интегрируют 3D в свои цифровые магазины. Avataar предлагает эффективное, готовое к использованию решение для 3D-видео и интерактивной веб-прокрутки, специально раз...

Camweara

Camweara

camweara.com

Camweara, программный плагин дополненной реальности, позволяет покупателям носить товары, которые вы продаете, практически реалистично: дома, в офисе, в ресторане с друзьями или в магазине. Увеличивает коэффициент конверсии продаж и снижает возврат продуктов в интернет-магазинах. Он совместим с Shop...

Sayduck

Sayduck

sayduck.com

Sayduck предлагает привлекательные, полностью интерактивные 3D-модели, которые можно добавить где угодно в Интернете или просмотреть в дополненной реальности, объединяя бренды и розничных продавцов.

Aryel

Aryel

aryel.io

Aryel — это платформа без кода, которая позволяет агентствам и брендам создавать, распространять и оптимизировать иммерсивные рекламные кампании, собирая при этом ценные данные, включая эмоциональное состояние аудитории и черты лица. Примечательно, что Aryel обслуживает клиентов по всему миру, включ...

CareAR

CareAR

carear.com

С помощью CareAR вы можете ускорить решение проблем, сократить количество отправок и повысить показатели удовлетворенности клиентов. Наша платформа управления опытом обслуживания (SXM) обеспечивает удаленную поддержку дополненной реальности и самостоятельные инструкции для клиентов и групп управлени...

Hololink

Hololink

hololink.io

Hololink — это веб-редактор дополненной реальности, который позволяет создавать AR с помощью визуального решения без кода и лучшего в отрасли распознавания изображений. AR, созданная в Hololink, обслуживается непосредственно в мобильном браузере без использования приложения, благодаря чему весь проц...

Plattar

Plattar

plattar.com

Plattar использует быстро развивающуюся технологию дополненной реальности (ARKit + ARCore) и XR в сочетании с развитием потребительского оборудования и браузеров, чтобы выступать в качестве нового инструмента, позволяющего клиентам испытывать продукты в 3D и/или в контексте без физического присутств...

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks — отмеченная наградами платформа WebAR. Создавайте, управляйте и публикуйте впечатляющие веб-AR-приложения, используя наш набор творческих инструментов, SDK, индивидуальные решения для брендинга и хостинга, а также мощную CMS. Благодаря решениям без кода, с минимальным кодированием или поль...

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