Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Blinger.io — лучшая омниканальная программная платформа. Получите доступ к мессенджерам, электронной почте и живому чату с помощью единого API, интерфейса или интеграции со службами поддержки.

Веб-сайт: blinger.io

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