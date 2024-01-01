Blinger.io

Blinger.io

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: blinger.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Blinger.io в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Blinger.io — лучшая омниканальная программная платформа. Получите доступ к мессенджерам, электронной почте и живому чату с помощью единого API, интерфейса или интеграции со службами поддержки.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для живого чата

Веб-сайт: blinger.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Blinger.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Вам также может понравиться

NovoChat

NovoChat

novochat.co

SnatchBot

SnatchBot

snatchbot.me

NewReleases

NewReleases

newreleases.io

Sales Infinite

Sales Infinite

salesinfinite.com

SignalZen

SignalZen

signalzen.com

Poppulo

Poppulo

poppulo.com

UniOne

UniOne

unione.io

LiveAgent

LiveAgent

liveagent.com

Instasent

Instasent

instasent.com

Zopto

Zopto

zopto.com

SaleSmartly

SaleSmartly

salesmartly.com

Formilla

Formilla

formilla.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности