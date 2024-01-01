Маркетинг – это сложно. Блейз делает это легко. Blaze использует искусственный интеллект и автоматизацию для сканирования миллионов онлайн-сигналов, чтобы помочь современным компаниям находить нужных потенциальных клиентов, как только они проявят интерес. Blaze — это платформа взаимодействия с клиентами, которая использует автоматизацию на базе искусственного интеллекта, чтобы помочь компаниям и агентствам эффективно развивать, привлекать и удерживать пользователей Web3.

Веб-сайт: withblaze.app

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