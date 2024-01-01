Альтернативы - Bizplan

LivePlan

LivePlan

liveplan.com

Планируйте, финансируйте и развивайте свой бизнес. Легко напишите бизнес-план, обеспечьте финансирование и получите информацию, которая поможет вам достичь своих целей.

IdeaBuddy

IdeaBuddy

ideabuddy.com

Воплотите свою бизнес-идею в жизнь. Универсальное программное обеспечение для бизнес-планирования, которое поможет вам превратить вашу замечательную идею в успешный бизнес.

Upmetrics

Upmetrics

upmetrics.co

Превратите свои бизнес-идеи в планы действий. Двигайтесь по пути к успеху с помощью нашего универсального программного обеспечения для бизнес-планирования, которое сочетает в себе действенное планирование, прогнозирование в реальном времени и содержательную отчетность.

Vizologi

Vizologi

vizologi.com

Получите сгенерированные искусственным интеллектом ответы на все ваши бизнес-вопросы о компаниях, рынках и контекстной бизнес-аналитике, способствующей трансформационным изменениям.

Planium Pro

Planium Pro

planiumpro.com

Независимо от того, являетесь ли вы бизнес-консультантом, бухгалтером или консультантом, Planium Pro позволяет вам создавать новые потоки доходов для вашего бизнеса без выделения чрезмерных ресурсов или дополнительных сотрудников. С помощью нашей привлекательной, хорошо продуманной информационной па...

Maus

Maus

maus.com

Стратегическое планирование и реализация, которые умножают ценность бизнеса. Maus — это универсальная платформа для стратегического, финансового планирования и планирования выхода, которая превращает большие идеи в действия. С помощью одной простой в использовании платформы вы можете планировать, вн...

Cuttles

Cuttles

cuttles.io

Как мечтатели и предприниматели разрабатывают идеи и создают стартапы. Создайте свою презентацию. Напишите свой бизнес-план. Займитесь своими финансами. Спланируйте свою дорожную карту. Получите стартап-школу и представьте все кому угодно. Начать бизнес стало проще, быстрее и эффективнее, чем когда-...

Modeliks

Modeliks

modeliks.com

Создайте финансируемую презентацию, бизнес- и финансовый план и отчеты для инвесторов. Любой может это сделать, не требуется никакого опыта финансового планирования.

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