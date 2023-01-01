Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Bitsy — небольшой редактор игр, миров или историй. Цель состоит в том, чтобы упростить создание игр, в которых вы можете гулять, разговаривать с людьми и быть где-то!

Веб-сайт: bitsy.org

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