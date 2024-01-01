Bird Eats Bug

Bird — это швейцарский армейский нож среди инструментов для захвата экрана. Очень легко записывать экран, микрофон, камеру, делать снимки экрана, показывать мгновенные повторы. Это намного быстрее, чем писать определенные электронные письма и созывать встречу. Мы также создали специальные функции для команд, такие как ведение технического журнала для сообщения об ошибках, вложения файлов для отправки коммерческих предложений потенциальным клиентам или гибкие инструменты управления проектами, такие как метки, правопреемники и коллекции.

Веб-сайт: birdeatsbug.com

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