Альтернативы - Bindy
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
WorkJam
workjam.com
Выровняйте линию фронта. Наиболее полное цифровое рабочее место Frontline, доказавшее свою эффективность, обеспечит революционные результаты для вашей организации.
Pepperi
pepperi.com
Пеппери | Единая платформа B2B-коммерции и мобильное приложение для продаж
Repsly
repsly.com
Как умные полевые команды выигрывают в розничной торговле. Информация в режиме реального времени о выполнении розничной торговли и эффективности продаж. Более умные инструменты мерчендайзинга, продвижения и продаж для вашей выездной команды. Все, что нужно для победы, на полке.
Promomash
promomash.com
«Промомаш» — единственная универсальная платформа для управления продвижением растущих CPG-брендов в ритейле. Планируйте, выполняйте, анализируйте и оптимизируйте все свои рекламные акции в сфере розничной торговли, продажи на местах и маркетинговые мероприятия, а также демонстрации в магазинах в ...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
Bitreport
bitreport.app
Bitreport позволяет предприятиям оптимизировать операционную эффективность и обеспечить стабильное качество обслуживания клиентов во всех точках сети.
Action Card
actioncardapp.com
Мобильное приложение Action Card оцифровывает аудиты и контрольные списки вашего магазина, помогая оптимизировать операции. Экономьте время на посещениях и должным образом соблюдайте стандарты бренда.
Pazo
gopazo.com
Откройте для себя Pazo: революция в управлении розничными операциями. Раскройте весь потенциал своих розничных операций с помощью Pazo, передового программного обеспечения для управления задачами и стандартными операционными операциями, которому доверяют тысячи клиентов по всему миру. Получите беспр...
Zenput
zenput.com
Zenput теперь является частью Crunchtime — ведущего программного обеспечения для управления операциями для ресторанных брендов и операторов общественного питания. Zenput — это платформа выполнения операций, используемая такими брендами, как Chipotle, Domino's, Sweetgreen, для автоматизации развертыв...
Jolt
jolt.com
Jolt — это программное обеспечение для управления операциями, доступное на смартфонах и планшетах, которое помогает ресторанам, розничной торговле, гостиничному бизнесу и другим предприятиям добиться подотчетности команды, соблюдения требований цифровой безопасности пищевых продуктов и повысить прои...
Quant Retail
quantretail.com
Quant — облачное решение для управления торговыми площадями, товарными категориями, планограммами, ценниками, автоматическим пополнением и фотодокументацией магазина. В Quant наши клиенты ежегодно рисуют и управляют планами тысяч магазинов и публикуют сотни тысяч планограмм.
Footmarks
footmarks.com
Footmarks помогает крупнейшим в мире брендам товаров повседневного спроса получить беспрецедентную прозрачность их розничной торговли и показателей соблюдения требований. Footmarks предоставляет практические данные для повышения скорости выполнения заказов, увеличения продаж и сокращения отходов — о...
VisitBasis
visitbasis.com
Мобильное приложение VisitBasis помогает мерчендайзерам, аудиторам розничной торговли и командам выездного маркетинга с легкостью составлять профессиональные отчеты об исполнении розничных продаж. VisitBasis для Android бесплатен для групп из 10 или менее пользователей и позволяет проводить аудит ро...
BeMyEye
bemyeye.com
BeMyEye предоставляет потребительским брендам комплексное решение для отслеживания, анализа и улучшения эффективности работы магазинов с использованием технологий искусственного интеллекта, ИК-технологий и краудсорсинга, которые помогают им добиться идеального функционирования магазина. Оснастите св...
Progress Retail
progressretail.com
Создано ритейлерами – для ритейлеров. Настоящий универсальный центр розничной торговли и обучения: обеспечивает динамическое обучение, управление задачами и коммуникацию в компании. Платформа опыта сотрудников (EXP) в сочетании с известным обучением в сфере розничной торговли в области обучения прод...
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel предоставляет единственное технологическое решение для розничной торговли в магазинах и в Интернете, разработанное страстными экспертами по брендам. Оснащение опытных и преданных своему делу представителей брендов мощными облачными технологиями позволяет им осуществлять интеллектуальную...
Skupos
skupos.com
Объединение индустрии удобной розничной торговли. Skupos обеспечивает более разумную и прибыльную розничную торговлю, объединяя независимые магазины, бренды и дистрибьюторов на одной платформе.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck от FORM раскрывает возможности полевых групп для управления рынком с помощью единственного мобильного решения, которое сочетает в себе динамическое управление задачами, передовое в отрасли распознавание изображений, фотоотчетность, общение с полевыми группами и расширенные отчеты - и все...