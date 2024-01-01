Программное обеспечение Bindy Retail Execution помогает розничным и гостиничным брендам своевременно и в полном объеме выполнять стандарты и программы на каждом объекте. Повышайте производительность с помощью настраиваемых контрольных списков, фотографий и подписей, а также замкнутого рабочего процесса корректировки. Ускорение работы сайта: создавайте собственные формы для проведения рекламных акций, проверки стандартов бренда или рабочих процедур. Повысьте производительность: оптимизируйте рабочий процесс проверки, исключив бумажные формы, Excel и задержки. Устранение проблем: внедряйте стандарты бренда и активно выявляйте проблемы с качеством. Назначьте корректирующие действия для решения проблемы. Создавайте настраиваемые формы: создавайте и настраивайте многоязычные контрольные списки онлайн, клонируйте их или легко загружайте из Excel. Дополнительная детальная оценка по проверке, разделу и тегу. Рабочие процессы для конкретных форм для обеспечения видимости, уведомлений и утверждения. Детализация основной причины: условные вопросы и выбор типов вопросов, которые помогут вам детализировать и выявить основные причины. Привлеките всех к участию. Обеспечьте полевые команды и объекты интуитивно понятной платформой, которую они захотят использовать. Интерактивная карта, совместный календарь и планировщик проверок для помощи полевым группам. Проиллюстрируйте свои стандарты. Избавьтесь от догадок, прикрепив фотографии, планограммы и документы передового опыта непосредственно к формам для полевых групп. Доверяй, но проверяй: проверки включают координаты GPS, отметки даты и подписи. Подробная история включает в себя график проверок, изменения и взаимодействия с пользователем. Установка разрешений. Встроенная иерархия полей и принадлежность к сайтам позволяют выбирать, кто может начинать проверки и просматривать конфиденциальную информацию. Создавайте интеллектуальные проверки: настраивайте каждый контрольный список, раздел и отдельный вопрос, используя собственный диапазон дат вступления в силу, баллы, фотографии передового опыта и ограничения. Автоматизируйте корректирующие действия: назначайте корректирующие действия на месте, включая сроки выполнения и фотографии для иллюстрации несоответствия. Включите рекомендации по обеспечению соблюдения стандартных операционных процедур. Оптимизация последующих действий: автоматизируйте уведомления о проверках, задачах и корректирующих действиях. Создавайте собственные отчеты несколькими щелчками мыши, чтобы выявить наиболее эффективные сайты и возможности для улучшения. Делитесь фотографиями: делайте и загружайте фотографии и делитесь заметками. Прикрепляйте фотографии к проверкам, задачам и корректирующим действиям. Одна картинка стоит тысячи слов. Данные в реальном времени: команды могут мгновенно получать доступ к результатам, отслеживать и проверять решение проблем. Запускайте агрегированные и необработанные отфильтрованные отчеты. Автоматизируйте экспорт данных с помощью API и интегрируйте их с вашим хранилищем данных. Осуществите свой путь к успеху. Вовремя, в полном объеме, во всех местах.

Веб-сайт: bindy.com

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