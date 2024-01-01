Альтернативы - Billtrust
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструмент...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (иврит: וויקס.קום) — израильская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая услуги облачной веб-разработки. Он позволяет пользователям создавать веб-сайты HTML5 и мобильные сайты с помощью онлайн-инструментов перетаскивания. Помимо штаб-квартиры и других офисов в Изр...
WooCommerce
woocommerce.com
Продавайте онлайн с помощью полностью настраиваемой платформы электронной коммерции с открытым исходным кодом, созданной для WordPress.
Ecwid
ecwid.com
Корзина электронной коммерции Ecwid — это быстро и просто в использовании! Настройте свой бесплатный интернет-магазин для WordPress, Drupal, Facebook и других сервисов! Начните продавать онлайн с помощью Ecwid.
Dukaan
mydukaan.io
Платформа электронной коммерции для растущего бизнеса. Запускайте, масштабируйте и управляйте своим бизнесом с помощью универсальной коммерческой платформы Dukaan.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce содержит все инструменты, необходимые для создания веб-сайта, приема заказов, отслеживания запасов, обработки платежей, управления доставкой, продвижения вашего бренда и анализа ваших данных.
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерский учет, финансы и расчет заработной платы. Малый бизнес. значок бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Облачное бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce — это платформа электронной коммерции, зарегистрированная на бирже NASDAQ, которая предоставляет розничным торговцам программное обеспечение как услугу. Платформа компании включает создание интернет-магазинов, поисковую оптимизацию, хостинг, а также маркетинг и безопасность для малого и ...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Flipsnack
flipsnack.com
Создайте потрясающий флипбук онлайн. Создавайте, делитесь и встраивайте онлайн-каталоги с перелистыванием страниц, превращая ваши PDF-файлы в онлайн-перелистываемые книги. Создайте флип-книгу онлайн с помощью нашего передового конструктора флип-книг. Попробуйте бесплатно!
Sellix
sellix.io
Sellix — это самый простой способ продавать цифровые продукты через Интернет. Продавайте программное обеспечение, услуги по требованию и членство за считанные минуты.
2Checkout
2checkout.com
Принимайте платежи онлайн в любое время и в любом месте. 2Checkout.com — это служба онлайн-платежей, которая помогает принимать кредитные карты, PayPal и дебетовые карты.
Sellpass
auth.sellpass.io
Продавайте цифровые продукты с комиссией 0%. Sellpass — это универсальная платформа для запуска, ведения и развития цифрового бизнеса — от программного обеспечения до сообществ и всего остального.
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy — это универсальная платформа для ведения вашего SaaS-бизнеса. Платежи, подписки, глобальное налоговое соблюдение, предотвращение мошенничества, мультивалютная поддержка, восстановление неудачных платежей, интеграция с PayPal и многое другое. Мы упрощаем ведение вашего бизнеса по разра...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.
Pepperi
pepperi.com
Пеппери | Единая платформа B2B-коммерции и мобильное приложение для продаж
SendOwl
sendowl.com
SendOwl позволяет вам легко продавать цифровые продукты напрямую вашей аудитории из вашего блога, социальных сетей или из любого места, где вы можете вставить ссылку.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений....
PayKickstart
paykickstart.com
Рост доходов и партнерская платформа PayKickstart — это наиболее полное на рынке решение для оформления заказов, регулярного выставления счетов, управления партнерами и удержания клиентов с глобальными возможностями. Это как расширение вашей команды по бухгалтерскому учету, разработке продуктов/раз...
Vendasta
vendasta.com
Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
OnWhatsApp
onwhats.app
Расширение возможностей соседской коммерции для существующего и следующего миллиарда пользователей WhatsApp.
Shift4Shop
shift4shop.com
Что такое программное обеспечение для электронной коммерции? И как выбрать правильное программное обеспечение для электронной коммерции, чтобы построить свой онлайн-бизнес и запустить успешный веб-сайт.
Sellfy
sellfy.com
Продавайте свою продукцию без проблем. Простая в использовании электронная коммерция для авторов. Продавайте товары или цифровые продукты — все в одном месте.
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud — это пакет доставки, возврата и CRM, созданный для электронной коммерции.
Envoice
envoice.eu
Извлечение данных из счетов-фактур и квитанций о покупках наконец-то автоматизировано. Мы предоставляем комплексное решение для отчетности о расходах и управления закупками для малого и среднего бизнеса и практик. Элементы точно записываются и плавно публикуются в вашей бухгалтерской программе.
Volusion
volusion.com
Создайте свой интернет-магазин с БЕСПЛАТНОЙ 14-дневной пробной версией нашего отмеченного наградами программного обеспечения для электронной коммерции. Показано, что они продают в 4 раза больше, чем другие размещенные корзины для покупок!
Salsify
salsify.com
Платформа CommerceXM от Salsify обеспечивает покупателям тот опыт, который нужен покупателям на каждом этапе пути к покупке, где бы они ни находились на цифровой полке.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo предоставляет унифицированные коммерческие решения, на которые вы можете рассчитывать для электронной коммерции B2C и B2B, управления заказами, персонализации и точек продаж.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Наша платформа систем оптимизации подачи данных и управления подачей товаров №1 позволяет вам размещать свои товары везде, где люди делают покупки в Интернете, включая Google Shopping, Amazon и Facebook.