Билфло понимает необходимость интегрированных решений, а не комплексных решений. Bilflo был разработан с использованием открытых API для интеграции в вашу текущую бизнес-экосистему, связывая ваш фронт-офис (ATS, CRM) с процессами бэк-офиса (управление временем, расчет заработной платы, бухгалтерский учет), устраняя необходимость ручного ввода данных в нескольких местах. Ваши лучшие инструменты и процессы работают без сбоев. Bilflo консолидирует и отслеживает продажи и деятельность по подбору персонала, объединяет время и ставки из различных систем, а также унифицирует данные о продажах и валовой прибыли. Собрав все эти данные в одном месте, вы получите точный обзор ваших подрядчиков, членов команды продаж и состояния организации. Bilflo расширяет вашу систему ATS - Индивидуальная отчетность и аналитика в реальном времени - Ограниченные партнеры по интеграции управления бэк-офисом - Массовый импорт хронометража - Добавление пользовательских статей счетов по оплате Bilflo помогает в следующем: - Еженедельная обработка заработной платы (сравнение нескольких табелей учета рабочего времени, отслеживание расходов) ) - Обеспечение точности расчета заработной платы для временной рабочей силы - Своевременное и правильное выставление счетов клиентам с подробными картами учета рабочего времени - Полезная бизнес-аналитика с данными в реальном времени, интегрированная во все системные инструменты. - Масштабирование ресурсов бэк-офиса для повышения производительности.

Веб-сайт: bilflo.com

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