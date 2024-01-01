Bikesport News предоставляет вам последние новости, результаты, квалификационную информацию, фотографии и многое другое из MotoGP, WSBK, BSB и TT Road Racing. Bikesportnews — это один из крупнейших в Великобритании веб-сайтов, посвященных велогонкам, который ежемесячно посещают более полумиллиона человек, а также место, где гонщики, менеджеры команд, промоутеры и представители отрасли могут узнать, кто и что делает. кого и кто не хочет, чтобы об этом кто-то узнал.

Веб-сайт: bikesportnews.com

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