BigSpeak — это многофункциональное программное обеспечение для преобразования текста в голос и голоса в текст, доступное онлайн. Основные возможности BigSpeak включают преобразование письменного текста в высококачественный, реалистично звучащий звук на различных языках. Он использует передовые алгоритмы машинного обучения для генерации синтетических голосов и поддерживает перевод с нескольких языков, чтобы помочь преодолеть языковые барьеры. Функция «Речь в текст» дополнительно позволяет пользователям преобразовывать устную речь в письменный текст, облегчая создание транскрипции из аудиовходов. Кроме того, BigSpeak предлагает функцию «клонирования голоса», позволяющую пользователям создавать голоса, имитирующие определенный звук или речевой образец, для создания уникальных аудиовыходов. Реализована дополнительная функция «Текст в видео», которая позволяет создавать видео, созданные искусственным интеллектом, на основе текстового ввода пользователей. BigSpeak обеспечивает высокий уровень безопасности данных: все обработанные данные шифруются и надежно хранятся в облаке. Расширенные возможности редактирования позволяют пользователям экономить время и усилия, редактируя существующие результаты вместо перезапуска процесса. Для отслеживания и просмотра истории работы имеется трекер прогресса. Сервис BigSpeak можно использовать для широкого спектра приложений, включая создание аудиокниг, генерацию голосов для различных сценариев и многое другое.

Веб-сайт: bigspeak.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BigSpeak AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.