Альтернативы - BetterUp

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling — это облачное программное решение для планирования встреч, которое позволяет владельцам бизнеса управлять своими встречами онлайн. Продукт удовлетворяет потребности малого и среднего бизнеса, а также отдельных специалистов. Acuity Scheduling позволяет пользователям автоматизирова...

Metaview

Metaview

metaview.ai

Сделайте каждое интервью потрясающим. При масштабировании вашей команды невозможно обеспечить единообразие и высокое качество собеседований. Metaview предоставляет уникальные данные и аналитику, а также полезную обратную связь, которая помогает интервьюерам совершенствоваться. В результате кандидат...

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice — это платформа управления персоналом, которая объединяет все инструменты, рабочие процессы и информацию, помогая организациям развивать вовлеченных и высокопроизводительных сотрудников в рамках победоносной культуры. Объединив непрерывное управление производительностью, опросы вовлеченности...

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound (ранее AngelList Talent) AngelList — это американский веб-сайт для стартапов, инвесторов-ангелов и соискателей работы, желающих работать в стартапах. Целью платформы, созданной в 2010 году, является демократизация инвестиционного процесса и помощь стартапам в решении их задач по сбору сре...

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Найдите следующего салона, спа-салона или фитнес-специалиста. Читайте и публикуйте отзывы. Запишитесь на онлайн-прием 24/7 на стрижку, окрашивание, уход за ногтями, кожей, массаж, макияж, услуги личного тренера, йогу, пилатес и многое другое!

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero помогает тренерам и создателям знаний построить бизнес и жизнь, которые им нравятся, упрощая свой стек программного обеспечения до одной веселой и простой в использовании платформы, чтобы они могли развивать значимые отношения со своими клиентами. От создания курсов, создания веб-сайтов и о...

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox — это программное обеспечение для обучения на рабочем месте, ориентированное на людей. Люди не винтики, и Schoox был разработан с учетом того, как люди на самом деле учатся. Мы поддерживаем интерес учащихся, позволяя вам предоставлять больше видов контента, где бы они ни находились, от линии ...

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

Проводите более качественные интервью с помощью вопросов, заданных искусственным интеллектом. Оптимизируйте процесс собеседования с помощью InterviewAI. Наша платформа на базе искусственного интеллекта генерирует индивидуальные вопросы для собеседований в режиме реального времени, что позволяет лег...

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Руководители и HR-команды дальновидных компаний (включая Spotify, monday.com и Unity) используют платформу Leapsome, чтобы замкнуть цикл между управлением производительностью, вовлечением сотрудников и обучением. В качестве платформы для расширения возможностей сотрудников Leapsome сочетает в себе и...

Wonsulting

Wonsulting

wonsulting.com

Ваш поиск работы по ИИ с помощью Resume and Networking AI. Будьте больше, зарабатывайте больше и быстрее, чем когда-либо, с помощью растущего набора инструментов поиска работы на базе искусственного интеллекта.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo — это платформа для анализа талантов №1 и мировой лидер в области программного обеспечения для рекрутинга. Унаследованная АТС в том виде, в котором мы ее знаем, через 5 лет не будет существовать. Loxo был разработан для управления полным жизненным циклом подбора персонала с помощью единой прогр...

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin — это универсальная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, системой отслеживания кандидатов и управления человеческими ресурсами на базе искусственного интеллекта. Oorwin обеспечивает феноменальный рост кадрового бизнеса благодаря интегрированному подходу к продажам, подбору ...

Gem

Gem

gem.com

Gem — это рекрутинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которую любят команды TA. Это помогает вам максимизировать производительность, быстрее нанимать сотрудников и экономить деньги, предоставляя при этом рекрутерам решение, которое они считают простым в использовании. Используйте Gem ...

Valence

Valence

valence.co

Valence — единственная платформа для командной работы для менеджеров, которая улучшает здоровье команды, взаимодействие и производительность, необходимые для современного рабочего места. Valence предоставляет каждому менеджеру инструменты и информацию, необходимые для понимания состояния здоровья св...

Careerflow

Careerflow

careerflow.ai

Careerflow — это платформа для поиска и управления работой, которая предлагает множество бесплатных инструментов для упрощения и ускорения процесса поиска работы. Эти инструменты созданы отраслевыми экспертами из крупных технологических компаний (FAANG+) и включают в себя инструмент проверки LinkedI...

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Workhuman — это многонациональная компания со штаб-квартирами во Фрамингеме, Массачусетс и Дублине, предоставляющая облачные (программное обеспечение как услуга) программные решения для управления человеческим капиталом (HCM). Ее решения по социальному признанию предназначены для того, чтобы сотруд...

Speexx

Speexx

speexx.com

Speexx входит в топ-20 компаний в области образовательных технологий по версии журнала Time и является ведущей платформой для развития людей на цифровых рабочих местах. Платформа построена на основе новейших технологий и глобальной сети лучших тренеров и тренеров для предоставления услуг корпоративн...

GrowthMentor

GrowthMentor

growthmentor.com

GrowthMentor — это платформа наставничества, которая объединяет основателей, маркетологов, практиков роста и специалистов по продуктам с опытными наставниками из различных отраслей. За фиксированную ежемесячную плату пользователи могут получить доступ к неограниченному количеству индивидуальных заня...

Culture Amp

Culture Amp

cultureamp.com

Culture Amp, являясь мировым лидером в сфере предоставления опыта сотрудникам, революционизирует то, как более 25 миллионов сотрудников в 6500 компаниях создают лучший мир труда. Простая в использовании универсальная платформа Culture Amp позволяет компаниям всех размеров и отраслей трансформировать...

MicroMentor

MicroMentor

micromentor.org

MicroMentor предлагает организациям и корпорациям доступ к фирменной настраиваемой программе онлайн-наставничества. Наша передовая и продуманная технология наставничества в сочетании с персонализированным управлением проектами, консультированием и поддержкой позволяет создать успешное решение настав...

Torch

Torch

torch.io

Torch — это платформа развития персонала, которая раскрывает потенциал людей, команд и организаций. С Torch вы можете предоставлять инклюзивные, интегрированные и эффективные программы коучинга и наставничества, которые способствуют успеху ваших сотрудников и вашей организации. Ведущие бренды исполь...

Instahyre

Instahyre

instahyre.com

Ищите и подавайте заявки на вакансии в более чем 10 000 ведущих компаний. Найдите высокооплачиваемую работу в сфере ИТ, программного обеспечения, продаж, маркетинга, операций, финансов и многого другого. Нанимайте лучших специалистов.

Paperbell

Paperbell

paperbell.com

Мы — новое программное обеспечение, которое управляет вашим коучинговым бизнесом. Платежи, контракты, планирование и администрирование — все в одном месте.

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

Fetcher — это инструмент рекрутинга с искусственным интеллектом, предназначенный для поиска пассивных кандидатов, позволяющий рекрутерам больше сосредоточиться на опыте кандидатов, а не на процессе поиска. Это программное обеспечение помогает нанимать недостаточно представленные таланты и предлагае...

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

Лидирующая на рынке платформа анализа талантов Eightfold AI помогает организациям удерживать лучших сотрудников, повышать квалификацию и переподготовку своих сотрудников, эффективно нанимать таланты и достигать целей многообразия. Запатентованная платформа искусственного интеллекта глубокого обучени...

Simply.Coach

Simply.Coach

simply.coach

Simply.Coach — это цифровая коучинговая платформа, предназначенная для специалистов сферы услуг, таких как тренеры, консультанты, терапевты и тренеры. С Simply.Coach вы сможете: 1. Оцифровать свои операции. Сэкономьте до 30% времени, затрачиваемого на административную работу! 2. Повысьте качество об...

TurboHire

TurboHire

turbohire.co

TurboHire — это комплексная платформа автоматизации подбора персонала, созданная для решения различных задач подбора персонала. Инструмент объединяет автоматизацию и аналитику на каждом этапе процесса найма. Созданный для найма больших объемов, он оптимизирует процесс масштабирования команд в корот...

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