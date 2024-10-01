Альтернативы - BetterUp
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling — это облачное программное решение для планирования встреч, которое позволяет владельцам бизнеса управлять своими встречами онлайн. Продукт удовлетворяет потребности малого и среднего бизнеса, а также отдельных специалистов. Acuity Scheduling позволяет пользователям автоматизирова...
Metaview
metaview.ai
Сделайте каждое интервью потрясающим. При масштабировании вашей команды невозможно обеспечить единообразие и высокое качество собеседований. Metaview предоставляет уникальные данные и аналитику, а также полезную обратную связь, которая помогает интервьюерам совершенствоваться. В результате кандидат...
HireVue
hirevue.com
HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...
Lattice
lattice.com
Lattice — это платформа управления персоналом, которая объединяет все инструменты, рабочие процессы и информацию, помогая организациям развивать вовлеченных и высокопроизводительных сотрудников в рамках победоносной культуры. Объединив непрерывное управление производительностью, опросы вовлеченности...
iMocha
imocha.io
iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (ранее AngelList Talent) AngelList — это американский веб-сайт для стартапов, инвесторов-ангелов и соискателей работы, желающих работать в стартапах. Целью платформы, созданной в 2010 году, является демократизация инвестиционного процесса и помощь стартапам в решении их задач по сбору сре...
Vagaro
vagaro.com
Найдите следующего салона, спа-салона или фитнес-специалиста. Читайте и публикуйте отзывы. Запишитесь на онлайн-прием 24/7 на стрижку, окрашивание, уход за ногтями, кожей, массаж, макияж, услуги личного тренера, йогу, пилатес и многое другое!
Simplero
simplero.com
Simplero помогает тренерам и создателям знаний построить бизнес и жизнь, которые им нравятся, упрощая свой стек программного обеспечения до одной веселой и простой в использовании платформы, чтобы они могли развивать значимые отношения со своими клиентами. От создания курсов, создания веб-сайтов и о...
Schoox
schoox.com
Schoox — это программное обеспечение для обучения на рабочем месте, ориентированное на людей. Люди не винтики, и Schoox был разработан с учетом того, как люди на самом деле учатся. Мы поддерживаем интерес учащихся, позволяя вам предоставлять больше видов контента, где бы они ни находились, от линии ...
InterviewAI
interviewai.io
Проводите более качественные интервью с помощью вопросов, заданных искусственным интеллектом. Оптимизируйте процесс собеседования с помощью InterviewAI. Наша платформа на базе искусственного интеллекта генерирует индивидуальные вопросы для собеседований в режиме реального времени, что позволяет лег...
Leapsome
leapsome.com
Руководители и HR-команды дальновидных компаний (включая Spotify, monday.com и Unity) используют платформу Leapsome, чтобы замкнуть цикл между управлением производительностью, вовлечением сотрудников и обучением. В качестве платформы для расширения возможностей сотрудников Leapsome сочетает в себе и...
Wonsulting
wonsulting.com
Ваш поиск работы по ИИ с помощью Resume and Networking AI. Будьте больше, зарабатывайте больше и быстрее, чем когда-либо, с помощью растущего набора инструментов поиска работы на базе искусственного интеллекта.
Loxo
loxo.co
Loxo — это платформа для анализа талантов №1 и мировой лидер в области программного обеспечения для рекрутинга. Унаследованная АТС в том виде, в котором мы ее знаем, через 5 лет не будет существовать. Loxo был разработан для управления полным жизненным циклом подбора персонала с помощью единой прогр...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — это универсальная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, системой отслеживания кандидатов и управления человеческими ресурсами на базе искусственного интеллекта. Oorwin обеспечивает феноменальный рост кадрового бизнеса благодаря интегрированному подходу к продажам, подбору ...
Gem
gem.com
Gem — это рекрутинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которую любят команды TA. Это помогает вам максимизировать производительность, быстрее нанимать сотрудников и экономить деньги, предоставляя при этом рекрутерам решение, которое они считают простым в использовании. Используйте Gem ...
Valence
valence.co
Valence — единственная платформа для командной работы для менеджеров, которая улучшает здоровье команды, взаимодействие и производительность, необходимые для современного рабочего места. Valence предоставляет каждому менеджеру инструменты и информацию, необходимые для понимания состояния здоровья св...
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow — это платформа для поиска и управления работой, которая предлагает множество бесплатных инструментов для упрощения и ускорения процесса поиска работы. Эти инструменты созданы отраслевыми экспертами из крупных технологических компаний (FAANG+) и включают в себя инструмент проверки LinkedI...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — это многонациональная компания со штаб-квартирами во Фрамингеме, Массачусетс и Дублине, предоставляющая облачные (программное обеспечение как услуга) программные решения для управления человеческим капиталом (HCM). Ее решения по социальному признанию предназначены для того, чтобы сотруд...
Speexx
speexx.com
Speexx входит в топ-20 компаний в области образовательных технологий по версии журнала Time и является ведущей платформой для развития людей на цифровых рабочих местах. Платформа построена на основе новейших технологий и глобальной сети лучших тренеров и тренеров для предоставления услуг корпоративн...
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor — это платформа наставничества, которая объединяет основателей, маркетологов, практиков роста и специалистов по продуктам с опытными наставниками из различных отраслей. За фиксированную ежемесячную плату пользователи могут получить доступ к неограниченному количеству индивидуальных заня...
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp, являясь мировым лидером в сфере предоставления опыта сотрудникам, революционизирует то, как более 25 миллионов сотрудников в 6500 компаниях создают лучший мир труда. Простая в использовании универсальная платформа Culture Amp позволяет компаниям всех размеров и отраслей трансформировать...
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor предлагает организациям и корпорациям доступ к фирменной настраиваемой программе онлайн-наставничества. Наша передовая и продуманная технология наставничества в сочетании с персонализированным управлением проектами, консультированием и поддержкой позволяет создать успешное решение настав...
Torch
torch.io
Torch — это платформа развития персонала, которая раскрывает потенциал людей, команд и организаций. С Torch вы можете предоставлять инклюзивные, интегрированные и эффективные программы коучинга и наставничества, которые способствуют успеху ваших сотрудников и вашей организации. Ведущие бренды исполь...
Instahyre
instahyre.com
Ищите и подавайте заявки на вакансии в более чем 10 000 ведущих компаний. Найдите высокооплачиваемую работу в сфере ИТ, программного обеспечения, продаж, маркетинга, операций, финансов и многого другого. Нанимайте лучших специалистов.
Paperbell
paperbell.com
Мы — новое программное обеспечение, которое управляет вашим коучинговым бизнесом. Платежи, контракты, планирование и администрирование — все в одном месте.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher — это инструмент рекрутинга с искусственным интеллектом, предназначенный для поиска пассивных кандидатов, позволяющий рекрутерам больше сосредоточиться на опыте кандидатов, а не на процессе поиска. Это программное обеспечение помогает нанимать недостаточно представленные таланты и предлагае...
Eightfold AI
eightfold.ai
Лидирующая на рынке платформа анализа талантов Eightfold AI помогает организациям удерживать лучших сотрудников, повышать квалификацию и переподготовку своих сотрудников, эффективно нанимать таланты и достигать целей многообразия. Запатентованная платформа искусственного интеллекта глубокого обучени...
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach — это цифровая коучинговая платформа, предназначенная для специалистов сферы услуг, таких как тренеры, консультанты, терапевты и тренеры. С Simply.Coach вы сможете: 1. Оцифровать свои операции. Сэкономьте до 30% времени, затрачиваемого на административную работу! 2. Повысьте качество об...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire — это комплексная платформа автоматизации подбора персонала, созданная для решения различных задач подбора персонала. Инструмент объединяет автоматизацию и аналитику на каждом этапе процесса найма. Созданный для найма больших объемов, он оптимизирует процесс масштабирования команд в корот...