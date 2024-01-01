BetterPlace

BetterPlace

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: betterplace.co.in

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Крупнейшая в Индии технологическая платформа для управления рабочей силой. Betterplace уникальным образом отвечает потребностям как предприятий, так и рабочей силы в фрагментированной и недостаточно обслуживаемой экосистеме. Это позволяет работодателям управлять всем жизненным циклом своей рабочей силы, предоставляя им такие услуги, как найм, оценка соискателей, цифровая адаптация, KYC, обучение, управление посещаемостью, расчет заработной платы, соблюдение требований и многое другое, одновременно помогая синим воротничкам получить обученные и повышающие квалификацию, имеющие доступ к финансовым и медицинским услугам.

Веб-сайт: betterplace.co.in

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BetterPlace, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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