Крупнейшая в Индии технологическая платформа для управления рабочей силой. Betterplace уникальным образом отвечает потребностям как предприятий, так и рабочей силы в фрагментированной и недостаточно обслуживаемой экосистеме. Это позволяет работодателям управлять всем жизненным циклом своей рабочей силы, предоставляя им такие услуги, как найм, оценка соискателей, цифровая адаптация, KYC, обучение, управление посещаемостью, расчет заработной платы, соблюдение требований и многое другое, одновременно помогая синим воротничкам получить обученные и повышающие квалификацию, имеющие доступ к финансовым и медицинским услугам.

Веб-сайт: betterplace.co.in

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