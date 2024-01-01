Better Dwelling — крупнейшее независимое новостное агентство по жилищным вопросам в Канаде, и мы завоевали эту награду за очень короткое время. Мы предлагаем сбалансированную, основанную на данных перспективу, чтобы помочь миллениалам понять сложные проблемы, связанные с жильем — темой, которая затрагивает всех нас. Хотя мы довольно молоды, наша читательская аудитория быстро выросла, что доказывает, что в Канаде существует потребность в журналистике, основанной на данных.

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